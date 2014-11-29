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مكة.. عقوبات على 9 منشآت تجارية لم تلتزم باحترازات "كورونا"

فيما أكدت وكالة البلديات ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية بالمنشآت

رصدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، 9 منشآت تجارية مخالفة بمكة المكرمة، لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وتمثلت المخالفات المرصودة في المطاعم والأسواق المركزية، في عدم لبس الكمامات، ومخالفة العاملين للإجراءات الاحترازية، وجرى تطبيق العقوبة المقررة بحسب لائحة مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت وكالة البلديات -ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة- ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية في جميع المنشآت التجارية وكل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق التباعد الجسدي، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للعاملين والمتسوقين داخل جميع المنشآت، وإيقاف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية حمايةً للآخرين.

أمانة العاصمة المقدسة

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مكة.. عقوبات على 9 منشآت تجارية لم تلتزم باحترازات "كورونا"
سبق

رصدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، 9 منشآت تجارية مخالفة بمكة المكرمة، لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وتمثلت المخالفات المرصودة في المطاعم والأسواق المركزية، في عدم لبس الكمامات، ومخالفة العاملين للإجراءات الاحترازية، وجرى تطبيق العقوبة المقررة بحسب لائحة مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت وكالة البلديات -ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة- ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية في جميع المنشآت التجارية وكل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق التباعد الجسدي، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للعاملين والمتسوقين داخل جميع المنشآت، وإيقاف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية حمايةً للآخرين.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
01:39 PM

مكة.. عقوبات على 9 منشآت تجارية لم تلتزم باحترازات "كورونا"

فيما أكدت وكالة البلديات ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية بالمنشآت

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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رصدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، 9 منشآت تجارية مخالفة بمكة المكرمة، لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وتمثلت المخالفات المرصودة في المطاعم والأسواق المركزية، في عدم لبس الكمامات، ومخالفة العاملين للإجراءات الاحترازية، وجرى تطبيق العقوبة المقررة بحسب لائحة مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت وكالة البلديات -ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة- ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية في جميع المنشآت التجارية وكل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق التباعد الجسدي، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للعاملين والمتسوقين داخل جميع المنشآت، وإيقاف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية حمايةً للآخرين.

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