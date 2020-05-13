"أوريم".. صديق المائدة الرمضانية ببساطته وعفويته

أسلوب وفكر جديد على الدراما السعودية والخليجية

على الرغم من تنوع الإنتاج الفني لرمضان 2020 وظهور الكثير من الأسماء الفنية الكبيرة بأعمال جديدة، إلا أن مسلسل أوريم ببساطته وعفويته نال ثقة الأسرة السعودية والخليجية ليكون مسلسل الإفطار الأول على قناة MBC الفضائية.

"أوريم" مسلسل دراما كوميدي يستهدف فئة الشباب، وينقل واقعهم وهمومهم التي لا يعرف تفاصيلها الكبار، وهو من بطولة المبدعين: سعد عبدالعزيز، وزياد العمري، وخالد عبدالعزيز، ومحمد هلال، وريم الفهد، وعلي الدويان.

ويحكي المسلسل قصة "ناصر"، وهو مراهق مدمن على ألعاب الفيديو، الأمر الذي استدعى والده إلى طرده من المنزل، حتى يتعلم الاعتماد على نفسه، ويجد عملاً عوضًا عن جلوسه في المنزل، فنفذ "ناصر" نصيحة زميله "رائد"، وعمل في وظيفة توصيل ركاب عن طريق تطبيق يسمى "أوريم"، ويواجه "ناصر" العديد من المواقف مع الركاب، حيث ينقل واقع العاملين في هذه المهنة بأسلوب كوميدي غير متكلف، ويبدأ بتعلّم الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذه المشاكل؛ مما يصقل من شخصيته.

ويصنف هذا العمل ضمن الواقعية الساخرة، وهو أسلوب جديد على الدراما السعودية والخليجية بشكل عام، وقد حصد إشادات كثيرة من النقاد والمهتمين بالسينما السعودية؛ كونه تجربة شبابية تستحق الإشادة.

وغرد الناقد السينمائي السعودي رجا المطيري قائلاً: "أعتقد أن أوريم أفضل عمل سعودي في رمضان. كوميديا لطيفة، متماسكة، بأداءات ممتازة من الممثلين الشباب. الشباب هم الحل، والاستثمار فيهم هو الحل. فكر جديد، روح جديدة، وأسلوب جديد".

كما اعتبر الروائي السعودي نبيل المعجل، أن مسلسل أوريم هو بارقة أمل لتأسيس كوميديا سعودية جديدة.

أما الناقد السينمائي فهد الأسطا فيرى عبر مجموعة من التغريدات في حسابه على "تويتر" أن العمل بدأ بداية مميزة من خلال بناء درامي متقن، إلا أنه فقد بعضًا من رونقه، عندما بدأ المسلسل بالتعرض للقصص المنفصلة عن طريق الركاب الذين يصادفهم "ناصر" في مشاويره اليومية، ليبدأ مستوى المسلسل في التذبذب بعد ذلك.

وعبّر الكثير من المشاهدين عن آرائهم الشخصية حول المسلسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدين بفكرته غير المألوفة وإخراجه وتمثيل أبطاله، حيث إن العمل نُفّذ بأيد شبابٍ سعوديين معظمهم من خريجي معاهد وجامعات عالمية في صناعة الأفلام، كما لقي المسلسل أيضًا معارضة من بعض المغردين، والذين لم تناسبهم الفكرة والطرح، وانتقد بعضهم الجرأة في طرح الموضوعات والتعامل معها.

وحصل المسلسل على نسب مشاهدة عالية، وحصد المركز الثالث بنسبة 28,4 % حسب تقرير شركة ipsos للأبحاث التسويقية في الشرق الأوسط والذي نشرته صحيفة "الرياضية"، متقدمًا بذلك على الكثير من المسلسلات والبرامج التي تزخر بنجوم وأسماء معروفة في الدراما العربية.

كما استضاف المسلسل عددًا من النجوم البارزين، وعلى رأسهم الفنان القدير راشد الشمراني، والفنانة سناء بكر يونس، بجانب الكثير من النجوم الشباب، ومنهم يوسف الدخيل، وعبدالله الحسين، ودارين البايض، وخيرية أبو لبن، وراكان زاهد.

والعمل من تأليف عبدالله بامجبور وعبدالعزيز المغربي، كما شارك في التأليف عبدالله ظهران، وهو من إخراج عبدالله العراك وعبدالله بامجبور، ومن إنتاج شركة الصدف، وقامت بالعمليات الإنتاجية شركة Forward Films.

ويعرض المسلسل على شاشة MBC1 طوال شهر رمضان المبارك بعد وقت الإفطار في تمام الساعة ٦:٥٠م، كما يعرض على موقع "شاهد نت".