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"رويترز" عن عبدالعزيز بن سلمان: صقر النفط الذي يتمتع بلمسة دبلوماسية ناعمة

قالت: حقّق باقتدار أول خفض للإنتاج بعد 4 أيام من توليه منصب وزير الطاقة السعودي

اكتسبت منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" سمعة ليست جيدة فيما يتعلق بالشد والجذب بشأن سياسات الإنتاج، لكن الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ تمكّن -باقتدار- من تحقيق أول خفض للإنتاج في عهده بعد أربعة أيام فقط من توليه منصب وزير الطاقة السعودي؛ وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتُلقي مسألة رفع أسعار النفط بظلالها بشكل كبير على مهمة الأمير عبدالعزيز، خاصة مع الإدراج الوشيك لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو السعودية" وزيادة متطلبات الميزانية السعودية.

لكن عندما التقى الأمير نظراءه من وزراء النفط في الخليج وكذلك مسؤولي "أوبك" هذا الأسبوع لأول مرة، لم تكن رسالته الأولى بشأن أسعار النفط.

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماعات التي عُقدت في أبوظبي، إن الأمير عبدالعزيز قال أولاً وقبل كل شيء إنه حريص على إعادة بناء أواصر الثقة مع الدول المجاورة المنتجة للنفط، وهي الكويت والإمارات وسلطنة عُمان، وأيضاً مع غيرها من الدول الأعضاء في "أوبك".

ووفقاً لثلاثة مصادر جرت إحاطتهم علما بالمناقشات، فإنه من المتوقع أن يتعامل الأمير، وهو مسؤول مخضرم في قطاع النفط، مع المسائل التي تخص "أوبك" بنهج مختلف عن سلفه خالد الفالح.

وقال أحد المصادر لـ "رويترز": "الوزير الجديد يُفضل أن تكون القرارات بالإجماع بدلاً من تقديمها على أنها اتفاقات بين السعودية وروسيا فحسب، إنه يريد أن نكون جبهة موحدة".

وفي غضون ساعات، أتت هذه الإستراتيجية ثمارها، فبعد اجتماع للجنة مشتركة لمراقبة السوق، المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، انضم وزيرا النفط في العراق ونيجيريا، عضوي المنظمة اللذين يزيد إنتاجهما على المتفق عليه، إلى الأمير عبدالعزيز، على طاولة المؤتمر الصحفي ذاته ليتعهدا بخفض سريع للإنتاج.

وجرى تعيين الأمير عبدالعزيز، وزيراً للطاقة، الأحد الماضي، ويُعرف في دوائر القطاع بأنه مفاوض دبلوماسي وله خبرة طويلة في إبرام اتفاقات في "أوبك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رويترز" عن عبدالعزيز بن سلمان: صقر النفط الذي يتمتع بلمسة دبلوماسية ناعمة
سبق

اكتسبت منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" سمعة ليست جيدة فيما يتعلق بالشد والجذب بشأن سياسات الإنتاج، لكن الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ تمكّن -باقتدار- من تحقيق أول خفض للإنتاج في عهده بعد أربعة أيام فقط من توليه منصب وزير الطاقة السعودي؛ وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتُلقي مسألة رفع أسعار النفط بظلالها بشكل كبير على مهمة الأمير عبدالعزيز، خاصة مع الإدراج الوشيك لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو السعودية" وزيادة متطلبات الميزانية السعودية.

لكن عندما التقى الأمير نظراءه من وزراء النفط في الخليج وكذلك مسؤولي "أوبك" هذا الأسبوع لأول مرة، لم تكن رسالته الأولى بشأن أسعار النفط.

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماعات التي عُقدت في أبوظبي، إن الأمير عبدالعزيز قال أولاً وقبل كل شيء إنه حريص على إعادة بناء أواصر الثقة مع الدول المجاورة المنتجة للنفط، وهي الكويت والإمارات وسلطنة عُمان، وأيضاً مع غيرها من الدول الأعضاء في "أوبك".

ووفقاً لثلاثة مصادر جرت إحاطتهم علما بالمناقشات، فإنه من المتوقع أن يتعامل الأمير، وهو مسؤول مخضرم في قطاع النفط، مع المسائل التي تخص "أوبك" بنهج مختلف عن سلفه خالد الفالح.

وقال أحد المصادر لـ "رويترز": "الوزير الجديد يُفضل أن تكون القرارات بالإجماع بدلاً من تقديمها على أنها اتفاقات بين السعودية وروسيا فحسب، إنه يريد أن نكون جبهة موحدة".

وفي غضون ساعات، أتت هذه الإستراتيجية ثمارها، فبعد اجتماع للجنة مشتركة لمراقبة السوق، المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، انضم وزيرا النفط في العراق ونيجيريا، عضوي المنظمة اللذين يزيد إنتاجهما على المتفق عليه، إلى الأمير عبدالعزيز، على طاولة المؤتمر الصحفي ذاته ليتعهدا بخفض سريع للإنتاج.

وجرى تعيين الأمير عبدالعزيز، وزيراً للطاقة، الأحد الماضي، ويُعرف في دوائر القطاع بأنه مفاوض دبلوماسي وله خبرة طويلة في إبرام اتفاقات في "أوبك".

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
01:17 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
03:02 PM

"رويترز" عن عبدالعزيز بن سلمان: صقر النفط الذي يتمتع بلمسة دبلوماسية ناعمة

قالت: حقّق باقتدار أول خفض للإنتاج بعد 4 أيام من توليه منصب وزير الطاقة السعودي

A A A
محمد البقمي - الرياض
10
17,061

اكتسبت منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" سمعة ليست جيدة فيما يتعلق بالشد والجذب بشأن سياسات الإنتاج، لكن الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ تمكّن -باقتدار- من تحقيق أول خفض للإنتاج في عهده بعد أربعة أيام فقط من توليه منصب وزير الطاقة السعودي؛ وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتُلقي مسألة رفع أسعار النفط بظلالها بشكل كبير على مهمة الأمير عبدالعزيز، خاصة مع الإدراج الوشيك لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو السعودية" وزيادة متطلبات الميزانية السعودية.

لكن عندما التقى الأمير نظراءه من وزراء النفط في الخليج وكذلك مسؤولي "أوبك" هذا الأسبوع لأول مرة، لم تكن رسالته الأولى بشأن أسعار النفط.

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماعات التي عُقدت في أبوظبي، إن الأمير عبدالعزيز قال أولاً وقبل كل شيء إنه حريص على إعادة بناء أواصر الثقة مع الدول المجاورة المنتجة للنفط، وهي الكويت والإمارات وسلطنة عُمان، وأيضاً مع غيرها من الدول الأعضاء في "أوبك".

ووفقاً لثلاثة مصادر جرت إحاطتهم علما بالمناقشات، فإنه من المتوقع أن يتعامل الأمير، وهو مسؤول مخضرم في قطاع النفط، مع المسائل التي تخص "أوبك" بنهج مختلف عن سلفه خالد الفالح.

وقال أحد المصادر لـ "رويترز": "الوزير الجديد يُفضل أن تكون القرارات بالإجماع بدلاً من تقديمها على أنها اتفاقات بين السعودية وروسيا فحسب، إنه يريد أن نكون جبهة موحدة".

وفي غضون ساعات، أتت هذه الإستراتيجية ثمارها، فبعد اجتماع للجنة مشتركة لمراقبة السوق، المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، انضم وزيرا النفط في العراق ونيجيريا، عضوي المنظمة اللذين يزيد إنتاجهما على المتفق عليه، إلى الأمير عبدالعزيز، على طاولة المؤتمر الصحفي ذاته ليتعهدا بخفض سريع للإنتاج.

وجرى تعيين الأمير عبدالعزيز، وزيراً للطاقة، الأحد الماضي، ويُعرف في دوائر القطاع بأنه مفاوض دبلوماسي وله خبرة طويلة في إبرام اتفاقات في "أوبك".

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