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منح "الإقامة المميزة" لأول دفعة من المتقدمين .. 73 من 19 جنسية

تنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم

أعلن مركز الإقامة المميزة عن منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم، أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عدداً من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وخضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقًا لإجراءات المركز.

وبلغ عدد الحاصلين على الإقامة المميزة في هذه الدفعة 73 شخصاً يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.

وأشار المركز إلى تلقيه آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها، خلال الأشهر الماضية، حيث عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر بن سليمان العايد: "إن المملكة ترحب بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة أو الراغبين في القدوم والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين في المجتمع السعودي، يشعرون بالاستقرار والأمان والرفاهية، التي تتمتع بها المملكة، بفضل الله، ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث ستمكّن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة".

وأكد أن عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأي شخص يستوفي الشروط ذات العلاقة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية "سابرك" saprc.gov.sa، مشيراً إلى أن المركز مستمر في منح الإقامة المميزة لدفعات أخرى من المتقدمين فور اكتمال معالجة طلباتهم واستيفاء الشروط اللازمة.

الإقامة المميزة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منح "الإقامة المميزة" لأول دفعة من المتقدمين .. 73 من 19 جنسية
سبق

أعلن مركز الإقامة المميزة عن منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم، أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عدداً من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وخضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقًا لإجراءات المركز.

وبلغ عدد الحاصلين على الإقامة المميزة في هذه الدفعة 73 شخصاً يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.

وأشار المركز إلى تلقيه آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها، خلال الأشهر الماضية، حيث عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر بن سليمان العايد: "إن المملكة ترحب بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة أو الراغبين في القدوم والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين في المجتمع السعودي، يشعرون بالاستقرار والأمان والرفاهية، التي تتمتع بها المملكة، بفضل الله، ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث ستمكّن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة".

وأكد أن عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأي شخص يستوفي الشروط ذات العلاقة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية "سابرك" saprc.gov.sa، مشيراً إلى أن المركز مستمر في منح الإقامة المميزة لدفعات أخرى من المتقدمين فور اكتمال معالجة طلباتهم واستيفاء الشروط اللازمة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
12:45 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
02:36 PM

منح "الإقامة المميزة" لأول دفعة من المتقدمين .. 73 من 19 جنسية

تنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإقامة المميزة عن منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم، أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عدداً من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وخضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقًا لإجراءات المركز.

وبلغ عدد الحاصلين على الإقامة المميزة في هذه الدفعة 73 شخصاً يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.

وأشار المركز إلى تلقيه آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها، خلال الأشهر الماضية، حيث عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر بن سليمان العايد: "إن المملكة ترحب بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة أو الراغبين في القدوم والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين في المجتمع السعودي، يشعرون بالاستقرار والأمان والرفاهية، التي تتمتع بها المملكة، بفضل الله، ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث ستمكّن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة".

وأكد أن عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأي شخص يستوفي الشروط ذات العلاقة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية "سابرك" saprc.gov.sa، مشيراً إلى أن المركز مستمر في منح الإقامة المميزة لدفعات أخرى من المتقدمين فور اكتمال معالجة طلباتهم واستيفاء الشروط اللازمة.

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