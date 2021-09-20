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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر

صعدت أسعار الذهب، اليوم، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعمٍ من انخفاض الدولار، والتوترات في الشرق الأوسط، والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، صباح اليوم، بنسبة 0.4 % إلى 1505.06 دولار أمريكي للأونصة، كما ارتفع سعر أونصة الذهب للعقود الآجلة الأمريكية، اليوم، بنسبة 0.5 % إلى 1513.5 دولار أمريكي.

وزادت أسعار الفضة بنسبة 0.9 %، إلى 17.93 دولار أمريكي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
سبق

صعدت أسعار الذهب، اليوم، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعمٍ من انخفاض الدولار، والتوترات في الشرق الأوسط، والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، صباح اليوم، بنسبة 0.4 % إلى 1505.06 دولار أمريكي للأونصة، كما ارتفع سعر أونصة الذهب للعقود الآجلة الأمريكية، اليوم، بنسبة 0.5 % إلى 1513.5 دولار أمريكي.

وزادت أسعار الفضة بنسبة 0.9 %، إلى 17.93 دولار أمريكي.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
01:27 PM

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,086

صعدت أسعار الذهب، اليوم، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعمٍ من انخفاض الدولار، والتوترات في الشرق الأوسط، والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، صباح اليوم، بنسبة 0.4 % إلى 1505.06 دولار أمريكي للأونصة، كما ارتفع سعر أونصة الذهب للعقود الآجلة الأمريكية، اليوم، بنسبة 0.5 % إلى 1513.5 دولار أمريكي.

وزادت أسعار الفضة بنسبة 0.9 %، إلى 17.93 دولار أمريكي.

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