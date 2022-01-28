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الرئيس الأفغاني يدعو طالبان إلى محادثات مع حكومته

طالبها بقبول السلام

دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الاثنين، حركة طالبان إلى بدء محادثات جدية مع حكومته، وذلك في أعقاب إعلان الحركة المتمردة والولايات المتحدة عن تقدم خلال مفاوضات غير مسبوقة في قطر الأسبوع الماضي.

وقال "غني" في خطاب بثه التلفزيون من القصر الرئاسي في كابول، وتابعته "فرانس برس": "أدعو طالبان إلى إظهار إرادتهم الأفغانية وقبول مطلب الأفغان للسلام".

وأثمرت مساعٍ دبلوماسية استمرت أشهراً قامت بها الولايات المتحدة؛ لإقناع طالبان بالتفاوض مع كابول، ستة أيام من الاجتماعات بين الولايات المتحدة والحركة المتمردة في الدوحة.

وترفض طالبان التفاوض مع الحكومة الأفغانية لتسوية نزاع مستمر منذ 17 عاماً، وتصفها بأنها "دمية" تحركها واشنطن.

وأشارت كل من طالبان والولايات المتحدة إلى "تقدم" في نهاية الأسبوع الماضي، وسط تصاعد الأمل بأن تكون الفترة الطويلة غير المسبوقة للمحادثات قد تعني اتفاقاً يمهّد الطريق أمام احتمال إجراء محادثات سلام.

ولا تزال هناك نقاط شائكة، ويعتقد أن المحادثات ناقشت مسائل مثل وقف إطلاق نار وجدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلى تبادل معتقلين وضمان عدم السماح بملاجئ آمنة للمتمردين في أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأفغاني يدعو طالبان إلى محادثات مع حكومته
سبق

دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الاثنين، حركة طالبان إلى بدء محادثات جدية مع حكومته، وذلك في أعقاب إعلان الحركة المتمردة والولايات المتحدة عن تقدم خلال مفاوضات غير مسبوقة في قطر الأسبوع الماضي.

وقال "غني" في خطاب بثه التلفزيون من القصر الرئاسي في كابول، وتابعته "فرانس برس": "أدعو طالبان إلى إظهار إرادتهم الأفغانية وقبول مطلب الأفغان للسلام".

وأثمرت مساعٍ دبلوماسية استمرت أشهراً قامت بها الولايات المتحدة؛ لإقناع طالبان بالتفاوض مع كابول، ستة أيام من الاجتماعات بين الولايات المتحدة والحركة المتمردة في الدوحة.

وترفض طالبان التفاوض مع الحكومة الأفغانية لتسوية نزاع مستمر منذ 17 عاماً، وتصفها بأنها "دمية" تحركها واشنطن.

وأشارت كل من طالبان والولايات المتحدة إلى "تقدم" في نهاية الأسبوع الماضي، وسط تصاعد الأمل بأن تكون الفترة الطويلة غير المسبوقة للمحادثات قد تعني اتفاقاً يمهّد الطريق أمام احتمال إجراء محادثات سلام.

ولا تزال هناك نقاط شائكة، ويعتقد أن المحادثات ناقشت مسائل مثل وقف إطلاق نار وجدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلى تبادل معتقلين وضمان عدم السماح بملاجئ آمنة للمتمردين في أفغانستان.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:52 PM

الرئيس الأفغاني يدعو طالبان إلى محادثات مع حكومته

طالبها بقبول السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الاثنين، حركة طالبان إلى بدء محادثات جدية مع حكومته، وذلك في أعقاب إعلان الحركة المتمردة والولايات المتحدة عن تقدم خلال مفاوضات غير مسبوقة في قطر الأسبوع الماضي.

وقال "غني" في خطاب بثه التلفزيون من القصر الرئاسي في كابول، وتابعته "فرانس برس": "أدعو طالبان إلى إظهار إرادتهم الأفغانية وقبول مطلب الأفغان للسلام".

وأثمرت مساعٍ دبلوماسية استمرت أشهراً قامت بها الولايات المتحدة؛ لإقناع طالبان بالتفاوض مع كابول، ستة أيام من الاجتماعات بين الولايات المتحدة والحركة المتمردة في الدوحة.

وترفض طالبان التفاوض مع الحكومة الأفغانية لتسوية نزاع مستمر منذ 17 عاماً، وتصفها بأنها "دمية" تحركها واشنطن.

وأشارت كل من طالبان والولايات المتحدة إلى "تقدم" في نهاية الأسبوع الماضي، وسط تصاعد الأمل بأن تكون الفترة الطويلة غير المسبوقة للمحادثات قد تعني اتفاقاً يمهّد الطريق أمام احتمال إجراء محادثات سلام.

ولا تزال هناك نقاط شائكة، ويعتقد أن المحادثات ناقشت مسائل مثل وقف إطلاق نار وجدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلى تبادل معتقلين وضمان عدم السماح بملاجئ آمنة للمتمردين في أفغانستان.

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