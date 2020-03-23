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الصين: 39 إصابة "مستوردة" بـ "كورونا" ولم تُسجّل أيّ إصابة "محلية"

9 وفيّات جميعها في مدينة ووهان بؤرة الفيروس

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أنها لم تُسجّل أيّ إصابة "محلية" بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ السلطات الصحية قالت في المقابل إنها سجّلت 39 حالة "مستوردة".

ومن بين الحالات الجديدة الـ39 التي أُبلغ عنها، الإثنين، توجد عشر حالات في شنغهاي وعشر حالات أخرى في بكين.

وبحسب الأرقام الرسمية، سُجّلت أيضاً تسع وفيّات من جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان؛ بؤرة كورونا.

وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر، بشكل رئيس تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج.

ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.

وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.

وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.

فيروس كورونا الجديد الصين

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الصين: 39 إصابة "مستوردة" بـ "كورونا" ولم تُسجّل أيّ إصابة "محلية"
سبق

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أنها لم تُسجّل أيّ إصابة "محلية" بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ السلطات الصحية قالت في المقابل إنها سجّلت 39 حالة "مستوردة".

ومن بين الحالات الجديدة الـ39 التي أُبلغ عنها، الإثنين، توجد عشر حالات في شنغهاي وعشر حالات أخرى في بكين.

وبحسب الأرقام الرسمية، سُجّلت أيضاً تسع وفيّات من جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان؛ بؤرة كورونا.

وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر، بشكل رئيس تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج.

ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.

وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.

وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:55 AM

الصين: 39 إصابة "مستوردة" بـ "كورونا" ولم تُسجّل أيّ إصابة "محلية"

9 وفيّات جميعها في مدينة ووهان بؤرة الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أنها لم تُسجّل أيّ إصابة "محلية" بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ السلطات الصحية قالت في المقابل إنها سجّلت 39 حالة "مستوردة".

ومن بين الحالات الجديدة الـ39 التي أُبلغ عنها، الإثنين، توجد عشر حالات في شنغهاي وعشر حالات أخرى في بكين.

وبحسب الأرقام الرسمية، سُجّلت أيضاً تسع وفيّات من جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان؛ بؤرة كورونا.

وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر، بشكل رئيس تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج.

ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.

وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.

وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.

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