النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3183 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 223327

وزير الثقافة: مركز جديد لقناتي العربية والحدث بالمدينة الإعلامية بالرياض

غرّد عبر تويتر بقوله: رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة

بدأت ملامح إنشاء مركز جديد لقناتي العربية والحدث في المدينة الإعلامية بالرياض.

وغرّد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان مرفقاً صورة ظهر بها مبنى عُلق عليه شعار العربية والحدث: "رحلة الألف ميل.. تبدأ بخطوة".

وكان وزير الثقافة قد كتب على حسابه بتويتر قبل أشهر: "وقعت مع الأستاذ @aalrashed اتفاقية لإنشاء مركز جديد لشبكة @AlArabiya، و@AlHadath، الإخبارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في #المدينة_الإعلامية مزوداً بأحدث التجهيزات والأدوات والتقنيات في الصناعة الإعلامية".

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الثقافة: مركز جديد لقناتي العربية والحدث بالمدينة الإعلامية بالرياض
سبق

بدأت ملامح إنشاء مركز جديد لقناتي العربية والحدث في المدينة الإعلامية بالرياض.

وغرّد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان مرفقاً صورة ظهر بها مبنى عُلق عليه شعار العربية والحدث: "رحلة الألف ميل.. تبدأ بخطوة".

وكان وزير الثقافة قد كتب على حسابه بتويتر قبل أشهر: "وقعت مع الأستاذ @aalrashed اتفاقية لإنشاء مركز جديد لشبكة @AlArabiya، و@AlHadath، الإخبارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في #المدينة_الإعلامية مزوداً بأحدث التجهيزات والأدوات والتقنيات في الصناعة الإعلامية".

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
04:09 PM
اخر تعديل
09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
05:44 PM

وزير الثقافة: مركز جديد لقناتي العربية والحدث بالمدينة الإعلامية بالرياض

غرّد عبر تويتر بقوله: رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
3
2,287

بدأت ملامح إنشاء مركز جديد لقناتي العربية والحدث في المدينة الإعلامية بالرياض.

وغرّد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان مرفقاً صورة ظهر بها مبنى عُلق عليه شعار العربية والحدث: "رحلة الألف ميل.. تبدأ بخطوة".

وكان وزير الثقافة قد كتب على حسابه بتويتر قبل أشهر: "وقعت مع الأستاذ @aalrashed اتفاقية لإنشاء مركز جديد لشبكة @AlArabiya، و@AlHadath، الإخبارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في #المدينة_الإعلامية مزوداً بأحدث التجهيزات والأدوات والتقنيات في الصناعة الإعلامية".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,951
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,694
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,917

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة