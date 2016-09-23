خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة

أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن المكسيك سجلت 11603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و811 وفاة يوم الأربعاء.
وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و597168، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 273391.
أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن المكسيك سجلت 11603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و811 وفاة يوم الأربعاء.
وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و597168، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 273391.
أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن المكسيك سجلت 11603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و811 وفاة يوم الأربعاء.
وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و597168، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 273391.
أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن المكسيك سجلت 11603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و811 وفاة يوم الأربعاء.
وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و597168، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 273391.