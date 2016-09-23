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"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة

أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن المكسيك سجلت 11603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و811 وفاة يوم الأربعاء.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و597168، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 273391.

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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة
سبق

أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن المكسيك سجلت 11603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و811 وفاة يوم الأربعاء.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و597168، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 273391.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
08:24 AM

خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن المكسيك سجلت 11603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و811 وفاة يوم الأربعاء.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و597168، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 273391.

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