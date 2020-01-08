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"البيئة" تدعو 375 متقدماً لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

ابتداءً من الأحد ولمدة 5 أيام.. مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 375 مرشحاً تقدموا لشغل 75 وظيفة إدارية شاغرة في تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية ووظائف بالطب البيطري للرجال؛ لإجراء المقابلات الشخصية ابتداءً من الأحد 24 جمادى الأولى وحتى الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ، لمدة 5 أيام بمقر الوزارة الرئيس في مخرج 12، والمبنى القديم بطريق الملك عبدالعزيز.

وأوضحت الوزارة أن المقابلات الشخصية تبدأ من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 ظهراً، منوهةً إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة، وتشمل: الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج + نسخة منها.

وأشارت إلى أن الوظائف المعلنة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 3 جمادى الأولى 1441هـ، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.

وبينت أن الشروط الخاصة بالوظائف، تتطلب توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطبيب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجي مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية.

وبإمكان المتقدمين الاستفسار من خلال الرقم: 0112038888 - تحويلة 1067، والاطلاع على الأسماء المرشحة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: (https://bit.ly/2FtVfKh).

وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف شاغرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تدعو 375 متقدماً لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية
سبق

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 375 مرشحاً تقدموا لشغل 75 وظيفة إدارية شاغرة في تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية ووظائف بالطب البيطري للرجال؛ لإجراء المقابلات الشخصية ابتداءً من الأحد 24 جمادى الأولى وحتى الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ، لمدة 5 أيام بمقر الوزارة الرئيس في مخرج 12، والمبنى القديم بطريق الملك عبدالعزيز.

وأوضحت الوزارة أن المقابلات الشخصية تبدأ من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 ظهراً، منوهةً إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة، وتشمل: الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج + نسخة منها.

وأشارت إلى أن الوظائف المعلنة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 3 جمادى الأولى 1441هـ، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.

وبينت أن الشروط الخاصة بالوظائف، تتطلب توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطبيب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجي مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية.

وبإمكان المتقدمين الاستفسار من خلال الرقم: 0112038888 - تحويلة 1067، والاطلاع على الأسماء المرشحة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: (https://bit.ly/2FtVfKh).

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
03:32 PM

"البيئة" تدعو 375 متقدماً لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

ابتداءً من الأحد ولمدة 5 أيام.. مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 375 مرشحاً تقدموا لشغل 75 وظيفة إدارية شاغرة في تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية ووظائف بالطب البيطري للرجال؛ لإجراء المقابلات الشخصية ابتداءً من الأحد 24 جمادى الأولى وحتى الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ، لمدة 5 أيام بمقر الوزارة الرئيس في مخرج 12، والمبنى القديم بطريق الملك عبدالعزيز.

وأوضحت الوزارة أن المقابلات الشخصية تبدأ من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 ظهراً، منوهةً إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة، وتشمل: الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج + نسخة منها.

وأشارت إلى أن الوظائف المعلنة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 3 جمادى الأولى 1441هـ، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.

وبينت أن الشروط الخاصة بالوظائف، تتطلب توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطبيب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجي مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية.

وبإمكان المتقدمين الاستفسار من خلال الرقم: 0112038888 - تحويلة 1067، والاطلاع على الأسماء المرشحة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: (https://bit.ly/2FtVfKh).

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