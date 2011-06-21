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برنامج "ريف" يدعو المستفيدين المؤهلين للدعم للتأكد من صحة البيانات

أكد أن لديه القدرة على التحقق منها بطرق معدة

أكد البرنامج الحكومي المخصص لدعم المنتجين الزراعيين "ريف" على جميع المستفيدين والمتقدمين المؤهلين للدعم أهمية صحة البيانات ومصداقيتها خلال مراحل التسجيل، لافتاً إلى أنه في حال ثبت عدم صحة البيانات سيتم إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، واسترداد كافة المبالغ التي حصل عليها، واتخاذ إجراءات قانونية متعددة.

وتفصيلاً، قال "ريف" في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر: "يفخر برنامج ريف بخدمة مستفيديه من صغار المنتجين الزراعيين لكافة قطاعات الدعم، ويؤكد على أهمية صحة البيانات ومصداقيتها خلال مراحل التسجيل؛ لأنه بمجرد تقديمك للطلب على بوابة ريف فأنت تقدم إقراراً قانونياً بصحة المعلومات المقدمة".

وتابع: "برنامج ريف لديه عدة طرق للتحقق وإعادة التحقق من صحة البيانات حتى بعد حصول المستفيد على الدعم، فمثلاً مطابقة بيانات المتقدم مع بيانات وزارة الداخلية، أو الزيارات المفاجئة لمقر العمل أو المزرعة المسجلة في بوابة ريف، أو حتى الاتصال وإعادة الاتصال عن تفاصيل بيانات التقديم".

وأضاف: "ولا ننسى أنه يتم إلغاء الطلبات التي تتعارض مع المِيَز النسبية للمناطق بدون إشعار المتقدم، وفيه طرق تحقق غيرها كثير".

ما هو الإجراء إذا ثبت أن البيانات غير صحيحة؟

يُجيب "ريف": "أولاً- يتم إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم لمدة لا تزيد على نسنتين. ثانياً- يتم استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها المستفيد بغير وجه حق. إلى جانب إجراءات قانونية متعددة تُتخذ في كثير من الحالات حسب كل طلب على حده".

واختتم "البرنامج" قائلاً: "كل هذا لأن برنامج ريف هدفه وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، خدمةً لصغار المزارعين، وأسرهم الريفية المنتجة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج "ريف" يدعو المستفيدين المؤهلين للدعم للتأكد من صحة البيانات
سبق

أكد البرنامج الحكومي المخصص لدعم المنتجين الزراعيين "ريف" على جميع المستفيدين والمتقدمين المؤهلين للدعم أهمية صحة البيانات ومصداقيتها خلال مراحل التسجيل، لافتاً إلى أنه في حال ثبت عدم صحة البيانات سيتم إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، واسترداد كافة المبالغ التي حصل عليها، واتخاذ إجراءات قانونية متعددة.

وتفصيلاً، قال "ريف" في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر: "يفخر برنامج ريف بخدمة مستفيديه من صغار المنتجين الزراعيين لكافة قطاعات الدعم، ويؤكد على أهمية صحة البيانات ومصداقيتها خلال مراحل التسجيل؛ لأنه بمجرد تقديمك للطلب على بوابة ريف فأنت تقدم إقراراً قانونياً بصحة المعلومات المقدمة".

وتابع: "برنامج ريف لديه عدة طرق للتحقق وإعادة التحقق من صحة البيانات حتى بعد حصول المستفيد على الدعم، فمثلاً مطابقة بيانات المتقدم مع بيانات وزارة الداخلية، أو الزيارات المفاجئة لمقر العمل أو المزرعة المسجلة في بوابة ريف، أو حتى الاتصال وإعادة الاتصال عن تفاصيل بيانات التقديم".

وأضاف: "ولا ننسى أنه يتم إلغاء الطلبات التي تتعارض مع المِيَز النسبية للمناطق بدون إشعار المتقدم، وفيه طرق تحقق غيرها كثير".

ما هو الإجراء إذا ثبت أن البيانات غير صحيحة؟

يُجيب "ريف": "أولاً- يتم إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم لمدة لا تزيد على نسنتين. ثانياً- يتم استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها المستفيد بغير وجه حق. إلى جانب إجراءات قانونية متعددة تُتخذ في كثير من الحالات حسب كل طلب على حده".

واختتم "البرنامج" قائلاً: "كل هذا لأن برنامج ريف هدفه وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، خدمةً لصغار المزارعين، وأسرهم الريفية المنتجة".

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
06:36 PM

برنامج "ريف" يدعو المستفيدين المؤهلين للدعم للتأكد من صحة البيانات

أكد أن لديه القدرة على التحقق منها بطرق معدة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
3,863

أكد البرنامج الحكومي المخصص لدعم المنتجين الزراعيين "ريف" على جميع المستفيدين والمتقدمين المؤهلين للدعم أهمية صحة البيانات ومصداقيتها خلال مراحل التسجيل، لافتاً إلى أنه في حال ثبت عدم صحة البيانات سيتم إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، واسترداد كافة المبالغ التي حصل عليها، واتخاذ إجراءات قانونية متعددة.

وتفصيلاً، قال "ريف" في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر: "يفخر برنامج ريف بخدمة مستفيديه من صغار المنتجين الزراعيين لكافة قطاعات الدعم، ويؤكد على أهمية صحة البيانات ومصداقيتها خلال مراحل التسجيل؛ لأنه بمجرد تقديمك للطلب على بوابة ريف فأنت تقدم إقراراً قانونياً بصحة المعلومات المقدمة".

وتابع: "برنامج ريف لديه عدة طرق للتحقق وإعادة التحقق من صحة البيانات حتى بعد حصول المستفيد على الدعم، فمثلاً مطابقة بيانات المتقدم مع بيانات وزارة الداخلية، أو الزيارات المفاجئة لمقر العمل أو المزرعة المسجلة في بوابة ريف، أو حتى الاتصال وإعادة الاتصال عن تفاصيل بيانات التقديم".

وأضاف: "ولا ننسى أنه يتم إلغاء الطلبات التي تتعارض مع المِيَز النسبية للمناطق بدون إشعار المتقدم، وفيه طرق تحقق غيرها كثير".

ما هو الإجراء إذا ثبت أن البيانات غير صحيحة؟

يُجيب "ريف": "أولاً- يتم إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم لمدة لا تزيد على نسنتين. ثانياً- يتم استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها المستفيد بغير وجه حق. إلى جانب إجراءات قانونية متعددة تُتخذ في كثير من الحالات حسب كل طلب على حده".

واختتم "البرنامج" قائلاً: "كل هذا لأن برنامج ريف هدفه وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، خدمةً لصغار المزارعين، وأسرهم الريفية المنتجة".

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