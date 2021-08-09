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فاجعة بمستشفى روسي.. 9 ضحايا بعد انقطاع الأوكسجين عن العناية المركزة

"مينيايلو": وقع انفجار في الأنبوب المتصل بخزان تحت الأرض وتوقف الإمداد

ذكرت وكالات أنباء روسية، الاثنين، أن تسعة من مرضى فيروس كورونا توفوا في مستشفى بمدينة فلاديكافكاز في جنوب روسيا إثر انفجار أنبوب أوكسجين تحت الأرض مما أدى إلى قطع الإمدادات عن قسم للعناية المركزة، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، نقلت وكالة تاس للأنباء عن السلطات الصحية المحلية قولها "توفي تسعة مرضى مصابين بفيروس كورونا بسبب نقص الأوكسجين".

وأضافت الوكالة نقلاً عن السلطات "كان العدد الإجمالي في العناية المركزة 71، ولم تكن إمدادات الأوكسجين تصلهم جميعًا".

واتفقت السلطات الإقليمية مع وزارة الدفاع على تزويد جميع مستشفيات المدينة بالأوكسجين من بلدة موزدوك على بعد 80 كيلومترًا شمالي فلاديكافكاز، حسبما قالت وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام عن سيرجي مينيايلو القائم بأعمال رئيس منطقة أوسيتيا الشمالية التي تقع فيها فلاديكافكاز قوله "وقع انفجار في أنبوب الأوكسجين من الخزان الذي يقع تحت الأرض وتوقفت الإمدادات".

وأضاف مينيايلو "بدأ الطاقم الطبي في توصيل خزانات الأوكسجين للمرضى المعتمدين على أجهزة التنفس الصناعي، وبدأت خزانات الأوكسجين في الوصول".

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فاجعة بمستشفى روسي.. 9 ضحايا بعد انقطاع الأوكسجين عن العناية المركزة
سبق

ذكرت وكالات أنباء روسية، الاثنين، أن تسعة من مرضى فيروس كورونا توفوا في مستشفى بمدينة فلاديكافكاز في جنوب روسيا إثر انفجار أنبوب أوكسجين تحت الأرض مما أدى إلى قطع الإمدادات عن قسم للعناية المركزة، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، نقلت وكالة تاس للأنباء عن السلطات الصحية المحلية قولها "توفي تسعة مرضى مصابين بفيروس كورونا بسبب نقص الأوكسجين".

وأضافت الوكالة نقلاً عن السلطات "كان العدد الإجمالي في العناية المركزة 71، ولم تكن إمدادات الأوكسجين تصلهم جميعًا".

واتفقت السلطات الإقليمية مع وزارة الدفاع على تزويد جميع مستشفيات المدينة بالأوكسجين من بلدة موزدوك على بعد 80 كيلومترًا شمالي فلاديكافكاز، حسبما قالت وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام عن سيرجي مينيايلو القائم بأعمال رئيس منطقة أوسيتيا الشمالية التي تقع فيها فلاديكافكاز قوله "وقع انفجار في أنبوب الأوكسجين من الخزان الذي يقع تحت الأرض وتوقفت الإمدادات".

وأضاف مينيايلو "بدأ الطاقم الطبي في توصيل خزانات الأوكسجين للمرضى المعتمدين على أجهزة التنفس الصناعي، وبدأت خزانات الأوكسجين في الوصول".

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
11:31 PM

فاجعة بمستشفى روسي.. 9 ضحايا بعد انقطاع الأوكسجين عن العناية المركزة

"مينيايلو": وقع انفجار في الأنبوب المتصل بخزان تحت الأرض وتوقف الإمداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالات أنباء روسية، الاثنين، أن تسعة من مرضى فيروس كورونا توفوا في مستشفى بمدينة فلاديكافكاز في جنوب روسيا إثر انفجار أنبوب أوكسجين تحت الأرض مما أدى إلى قطع الإمدادات عن قسم للعناية المركزة، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، نقلت وكالة تاس للأنباء عن السلطات الصحية المحلية قولها "توفي تسعة مرضى مصابين بفيروس كورونا بسبب نقص الأوكسجين".

وأضافت الوكالة نقلاً عن السلطات "كان العدد الإجمالي في العناية المركزة 71، ولم تكن إمدادات الأوكسجين تصلهم جميعًا".

واتفقت السلطات الإقليمية مع وزارة الدفاع على تزويد جميع مستشفيات المدينة بالأوكسجين من بلدة موزدوك على بعد 80 كيلومترًا شمالي فلاديكافكاز، حسبما قالت وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام عن سيرجي مينيايلو القائم بأعمال رئيس منطقة أوسيتيا الشمالية التي تقع فيها فلاديكافكاز قوله "وقع انفجار في أنبوب الأوكسجين من الخزان الذي يقع تحت الأرض وتوقفت الإمدادات".

وأضاف مينيايلو "بدأ الطاقم الطبي في توصيل خزانات الأوكسجين للمرضى المعتمدين على أجهزة التنفس الصناعي، وبدأت خزانات الأوكسجين في الوصول".

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