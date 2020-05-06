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شرطة الرياض: القبض على شاب يحمل سلاحًا رشاشًا داخل مركبة ويتباهى به

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصَيْن يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحًا ناريًّا من نوع رشاش، وتوثيق ذلك، ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض على أحدهما، الذي ظهر يحمل سلاحًا ويتباهى بتصرفاته، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته للنيابة العامة.

الرياض شرطة الرياض رشاش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: القبض على شاب يحمل سلاحًا رشاشًا داخل مركبة ويتباهى به
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصَيْن يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحًا ناريًّا من نوع رشاش، وتوثيق ذلك، ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض على أحدهما، الذي ظهر يحمل سلاحًا ويتباهى بتصرفاته، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته للنيابة العامة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:08 AM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:41 AM

شرطة الرياض: القبض على شاب يحمل سلاحًا رشاشًا داخل مركبة ويتباهى به

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
14,579

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصَيْن يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحًا ناريًّا من نوع رشاش، وتوثيق ذلك، ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض على أحدهما، الذي ظهر يحمل سلاحًا ويتباهى بتصرفاته، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته للنيابة العامة.

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