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"أبل" تفاجئ الجميعَ بقرار مثير حول أحد أشهر خدماتها

أتاحت إرسال التعليقات والآراء خلال فترة "البث التجريبي"

فاجأت شركة "أبل" الأمريكية، جميعَ عشاقها بقرار مثير بشأن أحد أشهر خدماتها.
ونشر موقع "إنديا توداي"، تقريرًا يشير فيه إلى نية "أبل" إطلاق خدمة البث الموسيقي الخاصة بها "أبل ميوزيك" بصورة مجانية لكل مستخدميها عبر العالم.
وستطرح "أبل" تلك الخدمة؛ ليس لمستخدمي هواتف "آيفون" فقط؛ بل لكل مستخدمي الإنترنت.
وجعلت الشركة الأمريكية من خدمة "أبل ميوزيك" نسخة مجانية، وأخرى مدفوعة الأجر.
وتتميز النسخة المجانية، بكل الخصائص الأساسية في تطبيق "أبل ميوزيك"؛ من التشغيل والبحث عن كل الأغاني والمقاطع الموسيقية؛ خاصة تلك الموجودة في قوائم الأغاني الخاصة به.
وأتاحت "أبل" خاصية إرسال التعليقات والآراء في الخدمة، خلال فترة "البث التجريبي"؛ حتى يتم تطوير الخدمة قبل تشغيلها الرسمي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تفاجئ الجميعَ بقرار مثير حول أحد أشهر خدماتها
سبق

فاجأت شركة "أبل" الأمريكية، جميعَ عشاقها بقرار مثير بشأن أحد أشهر خدماتها.
ونشر موقع "إنديا توداي"، تقريرًا يشير فيه إلى نية "أبل" إطلاق خدمة البث الموسيقي الخاصة بها "أبل ميوزيك" بصورة مجانية لكل مستخدميها عبر العالم.
وستطرح "أبل" تلك الخدمة؛ ليس لمستخدمي هواتف "آيفون" فقط؛ بل لكل مستخدمي الإنترنت.
وجعلت الشركة الأمريكية من خدمة "أبل ميوزيك" نسخة مجانية، وأخرى مدفوعة الأجر.
وتتميز النسخة المجانية، بكل الخصائص الأساسية في تطبيق "أبل ميوزيك"؛ من التشغيل والبحث عن كل الأغاني والمقاطع الموسيقية؛ خاصة تلك الموجودة في قوائم الأغاني الخاصة به.
وأتاحت "أبل" خاصية إرسال التعليقات والآراء في الخدمة، خلال فترة "البث التجريبي"؛ حتى يتم تطوير الخدمة قبل تشغيلها الرسمي.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
10:06 AM

"أبل" تفاجئ الجميعَ بقرار مثير حول أحد أشهر خدماتها

أتاحت إرسال التعليقات والآراء خلال فترة "البث التجريبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,337

فاجأت شركة "أبل" الأمريكية، جميعَ عشاقها بقرار مثير بشأن أحد أشهر خدماتها.
ونشر موقع "إنديا توداي"، تقريرًا يشير فيه إلى نية "أبل" إطلاق خدمة البث الموسيقي الخاصة بها "أبل ميوزيك" بصورة مجانية لكل مستخدميها عبر العالم.
وستطرح "أبل" تلك الخدمة؛ ليس لمستخدمي هواتف "آيفون" فقط؛ بل لكل مستخدمي الإنترنت.
وجعلت الشركة الأمريكية من خدمة "أبل ميوزيك" نسخة مجانية، وأخرى مدفوعة الأجر.
وتتميز النسخة المجانية، بكل الخصائص الأساسية في تطبيق "أبل ميوزيك"؛ من التشغيل والبحث عن كل الأغاني والمقاطع الموسيقية؛ خاصة تلك الموجودة في قوائم الأغاني الخاصة به.
وأتاحت "أبل" خاصية إرسال التعليقات والآراء في الخدمة، خلال فترة "البث التجريبي"؛ حتى يتم تطوير الخدمة قبل تشغيلها الرسمي.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,119
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,600
200 مليون

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