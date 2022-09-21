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مصادر لـ"سبق": صاحب المقطع المسيء للقبائل في قبضة الأمن

بعد تقدم عدة مواطنين بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة

تتحفظ الجهات الأمنية على مواطن كان قد ظهر في مقطع فيديو يسيء لعدد من القبائل والأشخاص الاعتباريين بجازان بألفاظ غير لائقة.

وكشفت المصادر لـ"سبق" أن عدداً من المواطنين كانوا قد تقدموا اليوم بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة بعد تداول المقطع الذي يحوي ألفاظاً خادشة خارجة عن الذوق العام.


وقام الشخص بتصوير المقطع ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستياء وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق في الرياض .

وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق؛ بسبب مقاطع مماثلة، حيث تم تحويل الملف للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر لـ"سبق": صاحب المقطع المسيء للقبائل في قبضة الأمن
سبق

تتحفظ الجهات الأمنية على مواطن كان قد ظهر في مقطع فيديو يسيء لعدد من القبائل والأشخاص الاعتباريين بجازان بألفاظ غير لائقة.

وكشفت المصادر لـ"سبق" أن عدداً من المواطنين كانوا قد تقدموا اليوم بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة بعد تداول المقطع الذي يحوي ألفاظاً خادشة خارجة عن الذوق العام.


وقام الشخص بتصوير المقطع ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستياء وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق في الرياض .

وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق؛ بسبب مقاطع مماثلة، حيث تم تحويل الملف للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
05:25 PM
اخر تعديل
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
06:47 PM

مصادر لـ"سبق": صاحب المقطع المسيء للقبائل في قبضة الأمن

بعد تقدم عدة مواطنين بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة

A A A
قاسم الخبراني - جازان
17
31,482

تتحفظ الجهات الأمنية على مواطن كان قد ظهر في مقطع فيديو يسيء لعدد من القبائل والأشخاص الاعتباريين بجازان بألفاظ غير لائقة.

وكشفت المصادر لـ"سبق" أن عدداً من المواطنين كانوا قد تقدموا اليوم بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة بعد تداول المقطع الذي يحوي ألفاظاً خادشة خارجة عن الذوق العام.


وقام الشخص بتصوير المقطع ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستياء وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق في الرياض .

وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق؛ بسبب مقاطع مماثلة، حيث تم تحويل الملف للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله.

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