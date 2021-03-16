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"رُب ضارة نافعة".. "كورونا" يزيد سرعة الإنترنت في مصر بالمجان

الحكومة تشجع المواطنين للبقاء في المنازل

في مسعى لتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، اليوم (الاثنين)، زيادة ساعات التحميل مجانًا لكل المشتركين في شركات الاتصالات الأربع بنسبة 20 في المئة مجانًا خلال هذا الشهر.

وبين "طلعت" أن تكلفة الزيادة التي تبلغ 200 مليون جنيه، يتحملها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

أضاف أن الهدف زيادة سرعة الإنترنت هو تشجيع المواطنين على البقاء في المنازل لأطول وقت.

وذكر الوزير المصري أن الحكومة ستتيح الدخول بالمجان إلى المواقع التي ستعدها وزارتا التربية والتعليم الفني، والتعليم والتعليم العالي، لوضع محتوى تعليمي.

وأوضح أن الحكومة ستوفر منصات تحمل من خلالها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي المحتوى التعليمي، ويشاهدها الطالب بشكل تفاعلي مع المعلم.

مصر فيروس كورونا الجديد

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"رُب ضارة نافعة".. "كورونا" يزيد سرعة الإنترنت في مصر بالمجان
سبق

في مسعى لتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، اليوم (الاثنين)، زيادة ساعات التحميل مجانًا لكل المشتركين في شركات الاتصالات الأربع بنسبة 20 في المئة مجانًا خلال هذا الشهر.

وبين "طلعت" أن تكلفة الزيادة التي تبلغ 200 مليون جنيه، يتحملها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

أضاف أن الهدف زيادة سرعة الإنترنت هو تشجيع المواطنين على البقاء في المنازل لأطول وقت.

وذكر الوزير المصري أن الحكومة ستتيح الدخول بالمجان إلى المواقع التي ستعدها وزارتا التربية والتعليم الفني، والتعليم والتعليم العالي، لوضع محتوى تعليمي.

وأوضح أن الحكومة ستوفر منصات تحمل من خلالها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي المحتوى التعليمي، ويشاهدها الطالب بشكل تفاعلي مع المعلم.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:31 PM

"رُب ضارة نافعة".. "كورونا" يزيد سرعة الإنترنت في مصر بالمجان

الحكومة تشجع المواطنين للبقاء في المنازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مسعى لتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، اليوم (الاثنين)، زيادة ساعات التحميل مجانًا لكل المشتركين في شركات الاتصالات الأربع بنسبة 20 في المئة مجانًا خلال هذا الشهر.

وبين "طلعت" أن تكلفة الزيادة التي تبلغ 200 مليون جنيه، يتحملها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

أضاف أن الهدف زيادة سرعة الإنترنت هو تشجيع المواطنين على البقاء في المنازل لأطول وقت.

وذكر الوزير المصري أن الحكومة ستتيح الدخول بالمجان إلى المواقع التي ستعدها وزارتا التربية والتعليم الفني، والتعليم والتعليم العالي، لوضع محتوى تعليمي.

وأوضح أن الحكومة ستوفر منصات تحمل من خلالها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي المحتوى التعليمي، ويشاهدها الطالب بشكل تفاعلي مع المعلم.

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