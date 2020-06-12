الشباب يمتدح قرار وزارة الرياضة ويطالب لاعبيه بالانتظام

قال إن العودة ستكون وفق إجراءات السلامة المتبعة

أثنت إدارة نادي الشباب، على قرار وزارة الرياضة الصادر أمس، بشأن رفع التعليق عن النشاط الرياضي بدءاً من 21 يونيو الجاري، على أن تعود المنافسات الرياضية، اعتباراً من 4 أغسطس المقبل.

وقال الشباب في بيان نشره عبر حسابه في «تويتر» أنه حدد 21 يونيو، موعداً لعودة لاعبي فريقه الأول إلى التدريبات، استعداداً لاستئناف الدوري، مشيراً إلى أن عودة الفريق، ستكون وفق إجراءات السلامة المتبعة.

الجدير بالذكر أن الشباب في المركز الثامن برصيد (31 نقطة).