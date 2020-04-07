النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

عندما يستجيب الغالبية العظمى من أبناء الوطن لأوامر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وينفذون كل ما يصدر عنهما - رعاهما الله - من توجيهات كريمة للحيلولة دون تفشي مرض (كورونا 19) في البلاد، فهذا يدل على مدى ما يتمتع به المواطن من وعي كبير، ومعرفة لما يدور حولنا من مخاطر هذا الوباء؛ فقد تجاوز عدد المصابين في بعض دول العالم المتقدم مائتي ألف مصاب، وبلغت عدد الوفيات حتى اليوم أرقامًا قياسية، لم يكن أحد يتوقعها؛ إذ بلغت أكثر من سبعين ألفًا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من مليون ومائتين وسبعين ألف إصابة.

ومع الأسف؛ فقد عمد بعض ضعاف النفوس إلى مخالفة الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين، وتعمدوا إيذاء أنفسهم أولاً، ثم أسرهم ومَن حولهم؛ فخالفوا التوجيهات إشباعًا لرغباتهم الشيطانية؛ فعمد البعض إلى حضور المناسبات المتخفية، وتجمع البعض الآخر في الاستراحات والتسكع في الأسواق دون حاجة؛ وهو ما أسهم في زيادة أعداد المصابين الذين تعلنهم وزارة الصحة كل يوم على لسان المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، الذي يستحق منا جميعًا كل الشكر والتقدير على ما يقدمه هو وزملاؤه المتحدثون من القطاعات الأخرى من معلومات وتوصيات، كان لها الأثر النفسي الكبير على متابعيهم يوميًّا، وكانت سببًا في توعية الفرد والمجتمع.

إن المتتبِّع لما قامت به حكومتنا الرشيدة خلال هذه الأزمة من جهود كبيرة يرى أنها كانت أكبر معين على تجاوز هذه الأزمة - بإذن الله تعالى –؛ فقد تكفلت بعلاج المواطنين والمقيمين، وحتى غير النظاميين في الإقامة، وما عليهم جميعًا إلا مراجعة أقرب مستشفى حكومي أو خاص لتلقي الفحص والعلاج المجاني، ثم يأتي دورها الإنساني في تحمُّل 60 % من رواتب العاملين في القطاع الخاص، وحسب الآلية التي أُعلنت في هذا الخصوص، بينما أعفت العاملين في الدولة ممن ليس لهم ارتباط بهذا الظرف من العمل، ويتم صرف جميع مرتباتهم في موعدها.. كل ذلك لمنع التجمعات والاختلاط لمحاولة القضاء على هذا الوباء، وتقليل الإصابة به.

وكان آخر تلك الأعمال الخيّرة ما وجَّه به خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله - بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج حرصًا على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، وتعميد وزارة الخارجية بمتابعة شؤونهم وعائلاتهم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه ضمان سلامتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن. وقد أطلقت وزارة الخارجية خدمة إلكترونية لطلبات الراغبين في العودة، وسيتم استقبالهم وعزلهم في فنادق كبيرة، خُصصت لهذا الغرض لمدة أسبوعين.

لقد آن الأوان للمستهترين ليعودوا إلى الطريق الصحيح، وينضموا إلى بقية المواطنين والمقيمين في الالتزام بكل ما يُسَنُّ من قوانين تصبُّ في مصلحة الجميع، وتقضي على انتشار هذا الفيروس. فالدولة تنفق المليارات، وتطالب الجميع بالبقاء في المنزل لحين تنكشف هذه الغمة. نسأل الله أن يمتع الجميع بالصحة والعافية، وأن يكفينا سيئ الأسقام، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحمي بلدنا هذا خاصة، وسائر بلاد المسلمين، والعالم أجمع.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!
سبق

عندما يستجيب الغالبية العظمى من أبناء الوطن لأوامر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وينفذون كل ما يصدر عنهما - رعاهما الله - من توجيهات كريمة للحيلولة دون تفشي مرض (كورونا 19) في البلاد، فهذا يدل على مدى ما يتمتع به المواطن من وعي كبير، ومعرفة لما يدور حولنا من مخاطر هذا الوباء؛ فقد تجاوز عدد المصابين في بعض دول العالم المتقدم مائتي ألف مصاب، وبلغت عدد الوفيات حتى اليوم أرقامًا قياسية، لم يكن أحد يتوقعها؛ إذ بلغت أكثر من سبعين ألفًا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من مليون ومائتين وسبعين ألف إصابة.

ومع الأسف؛ فقد عمد بعض ضعاف النفوس إلى مخالفة الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين، وتعمدوا إيذاء أنفسهم أولاً، ثم أسرهم ومَن حولهم؛ فخالفوا التوجيهات إشباعًا لرغباتهم الشيطانية؛ فعمد البعض إلى حضور المناسبات المتخفية، وتجمع البعض الآخر في الاستراحات والتسكع في الأسواق دون حاجة؛ وهو ما أسهم في زيادة أعداد المصابين الذين تعلنهم وزارة الصحة كل يوم على لسان المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، الذي يستحق منا جميعًا كل الشكر والتقدير على ما يقدمه هو وزملاؤه المتحدثون من القطاعات الأخرى من معلومات وتوصيات، كان لها الأثر النفسي الكبير على متابعيهم يوميًّا، وكانت سببًا في توعية الفرد والمجتمع.

إن المتتبِّع لما قامت به حكومتنا الرشيدة خلال هذه الأزمة من جهود كبيرة يرى أنها كانت أكبر معين على تجاوز هذه الأزمة - بإذن الله تعالى –؛ فقد تكفلت بعلاج المواطنين والمقيمين، وحتى غير النظاميين في الإقامة، وما عليهم جميعًا إلا مراجعة أقرب مستشفى حكومي أو خاص لتلقي الفحص والعلاج المجاني، ثم يأتي دورها الإنساني في تحمُّل 60 % من رواتب العاملين في القطاع الخاص، وحسب الآلية التي أُعلنت في هذا الخصوص، بينما أعفت العاملين في الدولة ممن ليس لهم ارتباط بهذا الظرف من العمل، ويتم صرف جميع مرتباتهم في موعدها.. كل ذلك لمنع التجمعات والاختلاط لمحاولة القضاء على هذا الوباء، وتقليل الإصابة به.

وكان آخر تلك الأعمال الخيّرة ما وجَّه به خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله - بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج حرصًا على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، وتعميد وزارة الخارجية بمتابعة شؤونهم وعائلاتهم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه ضمان سلامتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن. وقد أطلقت وزارة الخارجية خدمة إلكترونية لطلبات الراغبين في العودة، وسيتم استقبالهم وعزلهم في فنادق كبيرة، خُصصت لهذا الغرض لمدة أسبوعين.

لقد آن الأوان للمستهترين ليعودوا إلى الطريق الصحيح، وينضموا إلى بقية المواطنين والمقيمين في الالتزام بكل ما يُسَنُّ من قوانين تصبُّ في مصلحة الجميع، وتقضي على انتشار هذا الفيروس. فالدولة تنفق المليارات، وتطالب الجميع بالبقاء في المنزل لحين تنكشف هذه الغمة. نسأل الله أن يمتع الجميع بالصحة والعافية، وأن يكفينا سيئ الأسقام، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحمي بلدنا هذا خاصة، وسائر بلاد المسلمين، والعالم أجمع.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:28 AM

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي - الرياض
A A A
0
401

عندما يستجيب الغالبية العظمى من أبناء الوطن لأوامر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وينفذون كل ما يصدر عنهما - رعاهما الله - من توجيهات كريمة للحيلولة دون تفشي مرض (كورونا 19) في البلاد، فهذا يدل على مدى ما يتمتع به المواطن من وعي كبير، ومعرفة لما يدور حولنا من مخاطر هذا الوباء؛ فقد تجاوز عدد المصابين في بعض دول العالم المتقدم مائتي ألف مصاب، وبلغت عدد الوفيات حتى اليوم أرقامًا قياسية، لم يكن أحد يتوقعها؛ إذ بلغت أكثر من سبعين ألفًا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من مليون ومائتين وسبعين ألف إصابة.

ومع الأسف؛ فقد عمد بعض ضعاف النفوس إلى مخالفة الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين، وتعمدوا إيذاء أنفسهم أولاً، ثم أسرهم ومَن حولهم؛ فخالفوا التوجيهات إشباعًا لرغباتهم الشيطانية؛ فعمد البعض إلى حضور المناسبات المتخفية، وتجمع البعض الآخر في الاستراحات والتسكع في الأسواق دون حاجة؛ وهو ما أسهم في زيادة أعداد المصابين الذين تعلنهم وزارة الصحة كل يوم على لسان المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، الذي يستحق منا جميعًا كل الشكر والتقدير على ما يقدمه هو وزملاؤه المتحدثون من القطاعات الأخرى من معلومات وتوصيات، كان لها الأثر النفسي الكبير على متابعيهم يوميًّا، وكانت سببًا في توعية الفرد والمجتمع.

إن المتتبِّع لما قامت به حكومتنا الرشيدة خلال هذه الأزمة من جهود كبيرة يرى أنها كانت أكبر معين على تجاوز هذه الأزمة - بإذن الله تعالى –؛ فقد تكفلت بعلاج المواطنين والمقيمين، وحتى غير النظاميين في الإقامة، وما عليهم جميعًا إلا مراجعة أقرب مستشفى حكومي أو خاص لتلقي الفحص والعلاج المجاني، ثم يأتي دورها الإنساني في تحمُّل 60 % من رواتب العاملين في القطاع الخاص، وحسب الآلية التي أُعلنت في هذا الخصوص، بينما أعفت العاملين في الدولة ممن ليس لهم ارتباط بهذا الظرف من العمل، ويتم صرف جميع مرتباتهم في موعدها.. كل ذلك لمنع التجمعات والاختلاط لمحاولة القضاء على هذا الوباء، وتقليل الإصابة به.

وكان آخر تلك الأعمال الخيّرة ما وجَّه به خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله - بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج حرصًا على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، وتعميد وزارة الخارجية بمتابعة شؤونهم وعائلاتهم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه ضمان سلامتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن. وقد أطلقت وزارة الخارجية خدمة إلكترونية لطلبات الراغبين في العودة، وسيتم استقبالهم وعزلهم في فنادق كبيرة، خُصصت لهذا الغرض لمدة أسبوعين.

لقد آن الأوان للمستهترين ليعودوا إلى الطريق الصحيح، وينضموا إلى بقية المواطنين والمقيمين في الالتزام بكل ما يُسَنُّ من قوانين تصبُّ في مصلحة الجميع، وتقضي على انتشار هذا الفيروس. فالدولة تنفق المليارات، وتطالب الجميع بالبقاء في المنزل لحين تنكشف هذه الغمة. نسأل الله أن يمتع الجميع بالصحة والعافية، وأن يكفينا سيئ الأسقام، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحمي بلدنا هذا خاصة، وسائر بلاد المسلمين، والعالم أجمع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,653
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,967

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة