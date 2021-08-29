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"طالبان" تكمل تشكيلة مجلس الوزراء خلال أسبوعين

عينت قادة الشرطة في جميع الولايات

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم "الأحد"، أن مجلس الوزراء التابع لـ"طالبان" من المرجّح أن يكتمل خلال الأسبوعين المقبلين.

وذكر "مجاهد" أن الحركة عينت قادة الشرطة في جميع الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، وأن الحكومة بأكملها ستتشكل قريبًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه بيّن عضو فريق التفاوض التابع لـ"طالبان" في الدوحة شير محمد عباس، أن جميع مناصب الحكومة شُغلت مؤقتًا ووزّعت على وزراء ورؤساء ومحافظين محليين.

وأضاف أنه سيجري تسليم جميع الوظائف وشغلها على أساس الذكاء والخبرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تكمل تشكيلة مجلس الوزراء خلال أسبوعين
سبق

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم "الأحد"، أن مجلس الوزراء التابع لـ"طالبان" من المرجّح أن يكتمل خلال الأسبوعين المقبلين.

وذكر "مجاهد" أن الحركة عينت قادة الشرطة في جميع الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، وأن الحكومة بأكملها ستتشكل قريبًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه بيّن عضو فريق التفاوض التابع لـ"طالبان" في الدوحة شير محمد عباس، أن جميع مناصب الحكومة شُغلت مؤقتًا ووزّعت على وزراء ورؤساء ومحافظين محليين.

وأضاف أنه سيجري تسليم جميع الوظائف وشغلها على أساس الذكاء والخبرة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
04:56 PM

"طالبان" تكمل تشكيلة مجلس الوزراء خلال أسبوعين

عينت قادة الشرطة في جميع الولايات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم "الأحد"، أن مجلس الوزراء التابع لـ"طالبان" من المرجّح أن يكتمل خلال الأسبوعين المقبلين.

وذكر "مجاهد" أن الحركة عينت قادة الشرطة في جميع الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، وأن الحكومة بأكملها ستتشكل قريبًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه بيّن عضو فريق التفاوض التابع لـ"طالبان" في الدوحة شير محمد عباس، أن جميع مناصب الحكومة شُغلت مؤقتًا ووزّعت على وزراء ورؤساء ومحافظين محليين.

وأضاف أنه سيجري تسليم جميع الوظائف وشغلها على أساس الذكاء والخبرة.

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