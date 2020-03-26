شاهد.. يهودي بفلسطين المحتلة يلجأ للقرآن الكريم بمطعمه للتصدي لكورونا

المقطع تم تداوُله بنطاق واسع بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في إسرائيل

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأربعاء مقطع فيديو ليهودي بفلسطين المحتلة، يرفع صوت القرآن الكريم بمطعمه للتصدي لفيروس كورونا الذي بات يهدد حياة اليهود بعد إعلان ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء تسجيل إسرائيل ثلاث حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، آخرها لمريض يبلغ من العمر 87 عامًا في مستشفى هداسا.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، وبين المصابين 39 في حالة خطيرة. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد إردان قد أعلن الاثنين الماضي أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر قريبًا فرض حظر التجوُّل في تل أبيب بعد تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف إردان في تصريحات صحفية، نقلتها هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني في إسرائيل، قائلا: لقد أكدنا سابقنا أن وصول الحالة الـ1000 سيتبعه قرارات جديدة من قِبل الحكومة الإسرائيلية".

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان مساء الأحد: إن الحكومة الإسرائيلية تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع. موضحًا خلال مقابلة مع القناة الثانية أن وزير الداخلية إرييه أدرعي يعمل على تحقيق هذه الخطوة بهدف التقليل من خروج المواطنين خارج منازلهم، والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس .

يُذكر أن السفارة الأمريكية في إسرائيل تلغي مقابلات كانت مقررة للحصول على تأشيرات لدخول أمريكا، إلى جانب تأجيل المناورات الجوية للقوات الدولية والأمريكية، التي كان من المقرر أن تبدأ أمس، وتم تأجيلها أيامًا عدة لاستكمال التنسيق.