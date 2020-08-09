النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"احفظ شعارك" عنوان الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين

لحماية حقوق الملكية الفكرية للأندية

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إطلاق عنوان "احفظ شعارك" على الجولة المقبلة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا العنوان على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها، ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية، واستشعارها بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية. كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضوًا في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين رابطة الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"احفظ شعارك" عنوان الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين
سبق

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إطلاق عنوان "احفظ شعارك" على الجولة المقبلة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا العنوان على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها، ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية، واستشعارها بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية. كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضوًا في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
12:32 AM

"احفظ شعارك" عنوان الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين

لحماية حقوق الملكية الفكرية للأندية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,032

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إطلاق عنوان "احفظ شعارك" على الجولة المقبلة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا العنوان على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها، ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية، واستشعارها بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية. كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضوًا في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,750
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,195
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,988
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,479

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة