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طيران لوفتهانزا: 26 ألف عامل قد يفقدون وظائفهم

تقوم ببيع أصول لسداد 10 مليارات دولار.. لتجاوز الخسائر الحادة

أقرت لوفتهانزا بأنها قد لا تحتاج ما يصل إلى 26 ألفًا من موظفيها؛ مما ينبئ بتسريحات أكبر بكثير من رقم يتجاوز العشرة آلاف، أعلنته قبل أسابيع قليلة.

وقالت متحدثة باسم لوفتهانزا، عقب اجتماع مع النقابات: إن شركة الطيران تُقَدّر عدد وظائف الدوام الكامل الزائدة عن حاجتها، بنحو 22 ألف وظيفة يشغلها 26 ألف موظف.

وكانت "لوفتهانزا" قد تعهدت الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة واسعة النطاق، تشمل إلغاء آلاف الوظائف وبيع أصول، مع سعيها لسداد تسعة مليارات يورو (10.26 مليار دولار)، قدّمتها الدولة لإنقاذها وتجاوز خسائر حادة في خضم جائحة فيروس كورونا.

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طيران لوفتهانزا: 26 ألف عامل قد يفقدون وظائفهم
سبق

أقرت لوفتهانزا بأنها قد لا تحتاج ما يصل إلى 26 ألفًا من موظفيها؛ مما ينبئ بتسريحات أكبر بكثير من رقم يتجاوز العشرة آلاف، أعلنته قبل أسابيع قليلة.

وقالت متحدثة باسم لوفتهانزا، عقب اجتماع مع النقابات: إن شركة الطيران تُقَدّر عدد وظائف الدوام الكامل الزائدة عن حاجتها، بنحو 22 ألف وظيفة يشغلها 26 ألف موظف.

وكانت "لوفتهانزا" قد تعهدت الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة واسعة النطاق، تشمل إلغاء آلاف الوظائف وبيع أصول، مع سعيها لسداد تسعة مليارات يورو (10.26 مليار دولار)، قدّمتها الدولة لإنقاذها وتجاوز خسائر حادة في خضم جائحة فيروس كورونا.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
08:42 AM

طيران لوفتهانزا: 26 ألف عامل قد يفقدون وظائفهم

تقوم ببيع أصول لسداد 10 مليارات دولار.. لتجاوز الخسائر الحادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقرت لوفتهانزا بأنها قد لا تحتاج ما يصل إلى 26 ألفًا من موظفيها؛ مما ينبئ بتسريحات أكبر بكثير من رقم يتجاوز العشرة آلاف، أعلنته قبل أسابيع قليلة.

وقالت متحدثة باسم لوفتهانزا، عقب اجتماع مع النقابات: إن شركة الطيران تُقَدّر عدد وظائف الدوام الكامل الزائدة عن حاجتها، بنحو 22 ألف وظيفة يشغلها 26 ألف موظف.

وكانت "لوفتهانزا" قد تعهدت الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة واسعة النطاق، تشمل إلغاء آلاف الوظائف وبيع أصول، مع سعيها لسداد تسعة مليارات يورو (10.26 مليار دولار)، قدّمتها الدولة لإنقاذها وتجاوز خسائر حادة في خضم جائحة فيروس كورونا.

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