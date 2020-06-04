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إيطاليا.. تباطؤ في إصابات "كورونا" وارتفاع في الوفيات

أعلنت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 88 حالة وفاة، اليوم (الخميس)، مقارنة مع 71 أمس، فيما تباطأ معدل زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة ليسجل 177 مقارنة بنحو 321 حالة أمس.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في 21 فبراير، يبلغ الآن 33689، وهو ثالث أعلى معدل للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 234013 حالة في سادس أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

وأشارت الهيئة إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم، جاءت 84 حالة في منطقة لومبارديا بشمال البلاد التي لا تزال حتى الآن أكثر المناطق تضررًا من الوباء في إيطاليا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

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إيطاليا.. تباطؤ في إصابات "كورونا" وارتفاع في الوفيات
سبق

أعلنت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 88 حالة وفاة، اليوم (الخميس)، مقارنة مع 71 أمس، فيما تباطأ معدل زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة ليسجل 177 مقارنة بنحو 321 حالة أمس.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في 21 فبراير، يبلغ الآن 33689، وهو ثالث أعلى معدل للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 234013 حالة في سادس أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

وأشارت الهيئة إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم، جاءت 84 حالة في منطقة لومبارديا بشمال البلاد التي لا تزال حتى الآن أكثر المناطق تضررًا من الوباء في إيطاليا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
10:08 PM

إيطاليا.. تباطؤ في إصابات "كورونا" وارتفاع في الوفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 88 حالة وفاة، اليوم (الخميس)، مقارنة مع 71 أمس، فيما تباطأ معدل زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة ليسجل 177 مقارنة بنحو 321 حالة أمس.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في 21 فبراير، يبلغ الآن 33689، وهو ثالث أعلى معدل للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 234013 حالة في سادس أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

وأشارت الهيئة إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم، جاءت 84 حالة في منطقة لومبارديا بشمال البلاد التي لا تزال حتى الآن أكثر المناطق تضررًا من الوباء في إيطاليا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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