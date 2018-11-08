مدارس "الطائف" تتفاعل مع برامج الجودة احتفاءً بيومها العالمي في التعليم

تفاعلت اليوم الخميس مدارس الطائف - بنين وبنات - في كافة المراحل الدراسية، وكذلك أندية الحي للبنين والبنات مع برامج الجودة، بمشاركة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للجودة في التعليم ، تحت شعار (الجودةأساس الثقة)، فيما ساهمت في نشر ثقافة الجودة بشكل أوسع في المجتمع.

وتنوّعت المدارس في طريقة التفعيل، واتفقت على تحفيز الأداء من أجل الجودة، عبر عدة فعاليات منها بث رسائل عبر وسائل التوصل الاجتماعي عن يوم الجودة لكل من المعلمين والطلاب، وأيضاً تضمين الخطابات والمكاتبات الرسمية خلال شهر نوفمبر (شهرالجودة)، حيث تحتوي على الشعار اللفظي (الجودة أساسها الثقة)، كما أبدعت المدارس في تنفيذ برامج الإذاعة المدرسية وتخصيصها عن يوم الجودة، فيما لم تتجاهل المدارس في استثمار حصص النشاط من خلال نشر ثقافة الجودة وتسليط الضوء على بناء وتعزيز الثقة، وتكريم سفراء الجودة من المعلمين والطلاب، كما تضمّن التفعيل زيارات عدد من طالبات المدارس إلى مبنى الشؤون التعليمية، إذ سلّطت الطالبات الزائرات الضوء على مفهوم ومعنى الجودة وأهمية بناء ممارسات تطبيقية لها تخدم الحياة اليومية بشكل عام والبيئة التعليمية بشكل خاص، مع تقديم بعض الأناشيد وتوزيع للمطويات والهدايا التذكارية وأعمال فنية تدعم مفهوم الجودة.





وتضمن التفعيل إبراز العديد من المناشط في الميدان التربوي، منها الاهتمام بالجودة وتطبيقاتها، والعناية بمتطلبات المستفيدين والموردين والشركاء، دعم وتحفيز العاملين لإظهار أفضل ما لديهم، وجعل الجودة منطلق الأعمال، والتميز بصوت المستفيدين، وضمان جودة الأداء المدرسي من خلال التحسين المستمر للعمليات والنتائج .





من جانبه، أشاد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي، على الجهود المميزة من المدارس في تفعيل العالمي للجودة في التعليم، معتبراً أن خطوة تجويد العمل ونشر ثقافته، تعطي مؤشرات إيجابية في الأداء، مبيناً أن إشراك الطلاب والطالبات في هذاالتفعيل أعطى إضافة ودعامة قوية في تأصيل مفاهيم الجودة وفعاليتها داخل النطاق التربوي، مثمنًا جهود إدارة الجودة الشاملة ممثلة في مديرها خالد شعيل الثبيتي ومساعدته هدى الداموك وفريق العمل من المشرفين والمشرفات، ومشيدًا بتعاون جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين والإداريين مع هذه المناسبة العالمية الهامة.