النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إسبانيا.. 1122 إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 221447

أعلنت عن 213 وفاة جديدة لترتفع الحصيلة لديها إلى 26070 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 221447 حالة.


كما سجلت إسبانيا 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 26070 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إسبانيا.. 1122 إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 221447
سبق

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 221447 حالة.


كما سجلت إسبانيا 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 26070 حالة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:35 PM

إسبانيا.. 1122 إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 221447

أعلنت عن 213 وفاة جديدة لترتفع الحصيلة لديها إلى 26070 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
85

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 221447 حالة.


كما سجلت إسبانيا 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 26070 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,967
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,820
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,136
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,068

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة