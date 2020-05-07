إسبانيا.. 1122 إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 221447

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 221447 حالة.
كما سجلت إسبانيا 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 26070 حالة.
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 221447 حالة.
فيروس كورونا الجديد
كما سجلت إسبانيا 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 26070 حالة.
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 221447 حالة.
كما سجلت إسبانيا 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 26070 حالة.
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 221447 حالة.
كما سجلت إسبانيا 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 26070 حالة.