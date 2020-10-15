الطائف.. ضبط 19 تجاوزًا صحيًا بأنشطة غذائية مختلفة بدائري الشفا

شملت الحملة الميدانية أكثر من 60 نشاطًا

رصدت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية الشفا الفرعية، تجاوزات صحية بأنشطة غذائية مختلفة بدائري الشفا.

وكانت الفرق الرقابية، قد خصصت جولات رقابية لمتابعة "المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات السريعة والمخابز وأفران التميس"، بهدف مراقبة المعروضات وتطبيق الاشتراطات الصحية.

وشملت الحملة الميدانية الوقوف على أكثر من 60 نشاطًا، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والنظامية، وضبط الفريق الرقابي 19 تجاوزًا، منها تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وانتهاء الشهادات الصحية وتدني بيئة التحضير.

وتابعت الفرق الميدانية أعمالها بإزالة أشكال مختلفة من المشوهات البصرية تمثلت في إقامة أسوار من الزنك، ومظلات وبسطات عشوائية بصورة غير نظامية بمواقع مختلفة، دون مراعاة للمظهر العام.

وأنذرت بلدية الشفا، عددًا من المتجاوزين على الأراضي الحكومية البيضاء، بضرورة إزالة التعديات خلال الفترة المحددة، تلافياً للإزالة من قبل الفرع.

وأوضحت الأمانة، أن الجهود الميدانية للفرع البلدي، تأتي ضمن برامج تحسين الخدمات البلدية المقدمة، وتضم مجالات مختلفة من الأعمال البلدية تشمل مراقبة الأنشطة التجارية ومراقبة البناء والتعديات وتحسين المظهر العام ومراقبة جودة الخدمات البلدية المقدمة.

ولفتت إلى أن إخضاع الأنشطة الغذائية والتجارية للرقابة الصحية يأتي ضمن خطط الأمانة لتحسين الخدمات المقدمة بالأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك.

وأكدت عمل الفروع البلدية على تكثيف جهودها الرقابية بجولات دورية صباحية ومسائية لتغطي كل الأنشطة داخل المدينة وبالضواحي، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطن.