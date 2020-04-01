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في الباحة.. اعتماد مشروعات تحسين التقاطعات والاهتزازات التحذيرية

تمت ترسيته أخيرًا بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون ريال

اعتُمد في منطقة الباحة مشروع تحسين التقاطعات الذي تمت ترسيته أخيرًا بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون ريال، ويستهدف تحسين 9 تقاطعات مهمة بالمنطقة علمًا بأن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشروعات أطلقتها الوزارة وتم ترسيتها والعمل بها ومشروعات أخرى تحت الدراسة والطرح قريبًا بمشيئة الله.

ويأتي ذلك تحت مظلة المبادرات التي أطلقتها وزارة النقل ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الباحة لرفع مستوى السلامة ضمن برامج التحول الوطني وبهدف تقليل نسبة الوفيات.

وقال مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي: "يجري حاليًا العمل على مشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية وتحسين التقاطعات السطحية بالمنطقة بمبلغ وقدره 20 مليونًا والذي يهدف لاستكمال كل أجهزة السلامة المرورية من علامات أرضية واللوحات المرورية والإرشادية والأجهزة الماصة للصدمات وغيرها من بنود السلامة".

وأضاف: "وأيضًا مشروع تنفيذ المطبات على الأكتاف بتقنية الاهتزازات التحذيرية والذي يهدف إلى تنبيه قائدي المركبات من الخروج عن مسار الطريق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ هذه التقنية على جميع الطرق الرئيسة والفرعية الرابطة بين محافظات ومخارج ومداخل منطقة الباحة".

يأتي ذلك بمتابعة حثيثة ودعم من أمير منطقة الباحة وذلك تحقيقًا لرؤية 2030 في رفع مستوى السلامة على طرق المملكة.

الباحة وزارة النقل برامج التحول الوطني مشروع تحسين التقاطعات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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في الباحة.. اعتماد مشروعات تحسين التقاطعات والاهتزازات التحذيرية
سبق

اعتُمد في منطقة الباحة مشروع تحسين التقاطعات الذي تمت ترسيته أخيرًا بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون ريال، ويستهدف تحسين 9 تقاطعات مهمة بالمنطقة علمًا بأن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشروعات أطلقتها الوزارة وتم ترسيتها والعمل بها ومشروعات أخرى تحت الدراسة والطرح قريبًا بمشيئة الله.

ويأتي ذلك تحت مظلة المبادرات التي أطلقتها وزارة النقل ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الباحة لرفع مستوى السلامة ضمن برامج التحول الوطني وبهدف تقليل نسبة الوفيات.

وقال مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي: "يجري حاليًا العمل على مشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية وتحسين التقاطعات السطحية بالمنطقة بمبلغ وقدره 20 مليونًا والذي يهدف لاستكمال كل أجهزة السلامة المرورية من علامات أرضية واللوحات المرورية والإرشادية والأجهزة الماصة للصدمات وغيرها من بنود السلامة".

وأضاف: "وأيضًا مشروع تنفيذ المطبات على الأكتاف بتقنية الاهتزازات التحذيرية والذي يهدف إلى تنبيه قائدي المركبات من الخروج عن مسار الطريق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ هذه التقنية على جميع الطرق الرئيسة والفرعية الرابطة بين محافظات ومخارج ومداخل منطقة الباحة".

يأتي ذلك بمتابعة حثيثة ودعم من أمير منطقة الباحة وذلك تحقيقًا لرؤية 2030 في رفع مستوى السلامة على طرق المملكة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:53 AM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
04:47 AM

في الباحة.. اعتماد مشروعات تحسين التقاطعات والاهتزازات التحذيرية

تمت ترسيته أخيرًا بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون ريال

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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اعتُمد في منطقة الباحة مشروع تحسين التقاطعات الذي تمت ترسيته أخيرًا بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون ريال، ويستهدف تحسين 9 تقاطعات مهمة بالمنطقة علمًا بأن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشروعات أطلقتها الوزارة وتم ترسيتها والعمل بها ومشروعات أخرى تحت الدراسة والطرح قريبًا بمشيئة الله.

ويأتي ذلك تحت مظلة المبادرات التي أطلقتها وزارة النقل ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الباحة لرفع مستوى السلامة ضمن برامج التحول الوطني وبهدف تقليل نسبة الوفيات.

وقال مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي: "يجري حاليًا العمل على مشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية وتحسين التقاطعات السطحية بالمنطقة بمبلغ وقدره 20 مليونًا والذي يهدف لاستكمال كل أجهزة السلامة المرورية من علامات أرضية واللوحات المرورية والإرشادية والأجهزة الماصة للصدمات وغيرها من بنود السلامة".

وأضاف: "وأيضًا مشروع تنفيذ المطبات على الأكتاف بتقنية الاهتزازات التحذيرية والذي يهدف إلى تنبيه قائدي المركبات من الخروج عن مسار الطريق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ هذه التقنية على جميع الطرق الرئيسة والفرعية الرابطة بين محافظات ومخارج ومداخل منطقة الباحة".

يأتي ذلك بمتابعة حثيثة ودعم من أمير منطقة الباحة وذلك تحقيقًا لرؤية 2030 في رفع مستوى السلامة على طرق المملكة.

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