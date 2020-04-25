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رغم أن الوباء لم يغزُها بعد.. طاجيكستان تغلق المدارس تحسباً لـ"كورونا"

لم تفرض العزل العام على السكان

أعلنت حكومة طاجيكستان، اليوم السبت، أنها ستغلق المدارس لمدة أسبوعين؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وستعلق مؤقتاً صادرات الحبوب والبقوليات؛ لضمان كفاية الإمدادات في الداخل.

ولم تسجل طاجيكستان أي حالات إصابة بـ"كورونا"، على الرغم من أن لها حدوداً مع الصين، وسجلت الجمهوريات السوفيتية السابقة المجاورة مئات الإصابات، لكن هناك مخاوف بعد رصد حالات إصابة بالتهاب رئوي ووفاة يشتبه أنها ناتجة عن الإصابة بإنفلونزا الخنازير، وفقاً لـ"رويترز".

وطاجيكستان ليست مصدراً رئيسياً للغذاء، وتعتمد بكثافة على واردات سلع مثل القمح والحنطة السوداء.

وحتى الآن تطبق طاجيكستان إجراءات أكثر تساهلاً عن جيرانها لمكافحة جائحة "كورونا"، وعلى الرغم من أنها أغلقت الحدود والمدارس، فإنها لم تفرض إجراءات عزل عام على السكان، وواصلت إقامة مباريات كرة القدم لكن دون جمهور.

فيروس كورونا الجديد

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رغم أن الوباء لم يغزُها بعد.. طاجيكستان تغلق المدارس تحسباً لـ"كورونا"
سبق

أعلنت حكومة طاجيكستان، اليوم السبت، أنها ستغلق المدارس لمدة أسبوعين؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وستعلق مؤقتاً صادرات الحبوب والبقوليات؛ لضمان كفاية الإمدادات في الداخل.

ولم تسجل طاجيكستان أي حالات إصابة بـ"كورونا"، على الرغم من أن لها حدوداً مع الصين، وسجلت الجمهوريات السوفيتية السابقة المجاورة مئات الإصابات، لكن هناك مخاوف بعد رصد حالات إصابة بالتهاب رئوي ووفاة يشتبه أنها ناتجة عن الإصابة بإنفلونزا الخنازير، وفقاً لـ"رويترز".

وطاجيكستان ليست مصدراً رئيسياً للغذاء، وتعتمد بكثافة على واردات سلع مثل القمح والحنطة السوداء.

وحتى الآن تطبق طاجيكستان إجراءات أكثر تساهلاً عن جيرانها لمكافحة جائحة "كورونا"، وعلى الرغم من أنها أغلقت الحدود والمدارس، فإنها لم تفرض إجراءات عزل عام على السكان، وواصلت إقامة مباريات كرة القدم لكن دون جمهور.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:36 PM

رغم أن الوباء لم يغزُها بعد.. طاجيكستان تغلق المدارس تحسباً لـ"كورونا"

لم تفرض العزل العام على السكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت حكومة طاجيكستان، اليوم السبت، أنها ستغلق المدارس لمدة أسبوعين؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وستعلق مؤقتاً صادرات الحبوب والبقوليات؛ لضمان كفاية الإمدادات في الداخل.

ولم تسجل طاجيكستان أي حالات إصابة بـ"كورونا"، على الرغم من أن لها حدوداً مع الصين، وسجلت الجمهوريات السوفيتية السابقة المجاورة مئات الإصابات، لكن هناك مخاوف بعد رصد حالات إصابة بالتهاب رئوي ووفاة يشتبه أنها ناتجة عن الإصابة بإنفلونزا الخنازير، وفقاً لـ"رويترز".

وطاجيكستان ليست مصدراً رئيسياً للغذاء، وتعتمد بكثافة على واردات سلع مثل القمح والحنطة السوداء.

وحتى الآن تطبق طاجيكستان إجراءات أكثر تساهلاً عن جيرانها لمكافحة جائحة "كورونا"، وعلى الرغم من أنها أغلقت الحدود والمدارس، فإنها لم تفرض إجراءات عزل عام على السكان، وواصلت إقامة مباريات كرة القدم لكن دون جمهور.

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