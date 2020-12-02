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"صحة جازان" تنشر إحصائيات عن "مستشفى فيفاء".. "همم لا تكل عن العطاء"

قالت: لغة الأرقام تتحدث عن الخدمات الصحية خلال يناير وأكتوبر

نشرت "صحة جازان"، عبر حسابها الرسمي في تويتر، إحصائية للخدمات الصحية والمستفيدين منها بمستشفى فيفاء العام، من أول يناير 2020م إلى نهاية أكتوبر الماضي.

وقالت "صحة جازان" في التغريدة: "قمم تعانق السماء.. همم لا تكل عن العطاء، هنا لغة الأرقام تُظهر بجلاء الخدمات الصحية التي يقدّمها ‎مستشفى فيفا العام للمستفيدين من خدماته خلال (يناير- أكتوبر) 2020م".

وأظهر "الإنفوجرافيك" الذي تم نشره في التغريدة، وتزين بصورة فيفاء، الخدمات الصحية التي قدّمها المستشفى خلال تلك الفترة؛ إذ بلغت عدد زيارات الطوارئ 14449 زيارة، و18223 زيارة للعيادات الخارجية بالمستشفى.

وبحسب الإحصائية؛ فقد بلغ عدد حالات التنويم بالمستشفى 1845 حالة، وأجريت 350 عملية جراحية؛ فيما بلغت فحوصات الأشعة 9422 و94007 فحصًا مخبريًّا.

وفي ذات الإحصائية، فقد سجلت المستشفى 29434 وصفة طبية، و4980 جلسة غسيل كلى، و1478 جلسة علاج طبيعي.

وسجل مستشفى فيفاء العام 451 حالة ولادة، وقدّمت الخدمات الصحية والعلاجية في 960 زيارة منزلية، كما قدّم المستشفى 90326 وجبة غذائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جازان" تنشر إحصائيات عن "مستشفى فيفاء".. "همم لا تكل عن العطاء"
سبق

نشرت "صحة جازان"، عبر حسابها الرسمي في تويتر، إحصائية للخدمات الصحية والمستفيدين منها بمستشفى فيفاء العام، من أول يناير 2020م إلى نهاية أكتوبر الماضي.

وقالت "صحة جازان" في التغريدة: "قمم تعانق السماء.. همم لا تكل عن العطاء، هنا لغة الأرقام تُظهر بجلاء الخدمات الصحية التي يقدّمها ‎مستشفى فيفا العام للمستفيدين من خدماته خلال (يناير- أكتوبر) 2020م".

وأظهر "الإنفوجرافيك" الذي تم نشره في التغريدة، وتزين بصورة فيفاء، الخدمات الصحية التي قدّمها المستشفى خلال تلك الفترة؛ إذ بلغت عدد زيارات الطوارئ 14449 زيارة، و18223 زيارة للعيادات الخارجية بالمستشفى.

وبحسب الإحصائية؛ فقد بلغ عدد حالات التنويم بالمستشفى 1845 حالة، وأجريت 350 عملية جراحية؛ فيما بلغت فحوصات الأشعة 9422 و94007 فحصًا مخبريًّا.

وفي ذات الإحصائية، فقد سجلت المستشفى 29434 وصفة طبية، و4980 جلسة غسيل كلى، و1478 جلسة علاج طبيعي.

وسجل مستشفى فيفاء العام 451 حالة ولادة، وقدّمت الخدمات الصحية والعلاجية في 960 زيارة منزلية، كما قدّم المستشفى 90326 وجبة غذائية.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:22 PM

"صحة جازان" تنشر إحصائيات عن "مستشفى فيفاء".. "همم لا تكل عن العطاء"

قالت: لغة الأرقام تتحدث عن الخدمات الصحية خلال يناير وأكتوبر

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عبدالرحمن السلماني - الرياض
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نشرت "صحة جازان"، عبر حسابها الرسمي في تويتر، إحصائية للخدمات الصحية والمستفيدين منها بمستشفى فيفاء العام، من أول يناير 2020م إلى نهاية أكتوبر الماضي.

وقالت "صحة جازان" في التغريدة: "قمم تعانق السماء.. همم لا تكل عن العطاء، هنا لغة الأرقام تُظهر بجلاء الخدمات الصحية التي يقدّمها ‎مستشفى فيفا العام للمستفيدين من خدماته خلال (يناير- أكتوبر) 2020م".

وأظهر "الإنفوجرافيك" الذي تم نشره في التغريدة، وتزين بصورة فيفاء، الخدمات الصحية التي قدّمها المستشفى خلال تلك الفترة؛ إذ بلغت عدد زيارات الطوارئ 14449 زيارة، و18223 زيارة للعيادات الخارجية بالمستشفى.

وبحسب الإحصائية؛ فقد بلغ عدد حالات التنويم بالمستشفى 1845 حالة، وأجريت 350 عملية جراحية؛ فيما بلغت فحوصات الأشعة 9422 و94007 فحصًا مخبريًّا.

وفي ذات الإحصائية، فقد سجلت المستشفى 29434 وصفة طبية، و4980 جلسة غسيل كلى، و1478 جلسة علاج طبيعي.

وسجل مستشفى فيفاء العام 451 حالة ولادة، وقدّمت الخدمات الصحية والعلاجية في 960 زيارة منزلية، كما قدّم المستشفى 90326 وجبة غذائية.

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