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الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود

سيصلى عليه  يوم غد السبت في الرياض

أعلن الديوان الملكي، مساء اليوم الجمعة، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، في مدينة الرياض.

وقال الديوان الملكي في بيان صدر عنه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود
سبق

أعلن الديوان الملكي، مساء اليوم الجمعة، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، في مدينة الرياض.

وقال الديوان الملكي في بيان صدر عنه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
08:08 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
08:35 PM

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود

سيصلى عليه  يوم غد السبت في الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,251

أعلن الديوان الملكي، مساء اليوم الجمعة، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، في مدينة الرياض.

وقال الديوان الملكي في بيان صدر عنه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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