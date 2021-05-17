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الفلسطينيون يتوجهون للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة جرائم "إسرائيل"

"أشتية" لفت إلى أهمية إصدار قرار بعدم شرعية إجراءات الاحتلال

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الإثنين)، أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة “إسرائيل”، بعد إخفاق مجلس الأمن أمس في اعتماد موقف موحد.

ولفت "أشتية" إلى ضرورة إصدار قرار عن الأمم المتحدة بـعدم شرعية كافة إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأن تكون هناك إجراءات عقابية ضدها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال: "لم يعد كافياً إصدار بيانات الاستنكار والتنديد بهذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وعلى الدول الصديقة أن تستدعي سفراءها في “إسرائيل” للتشاور على الأقل، تعبيرا عن رفضها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

ولم يتفق مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الافتراضية الطارئة والمفتوحة أمس على تبني أي إعلان أو مقترحات للتوصل سريعا إلى وقف للتصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

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الفلسطينيون يتوجهون للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة جرائم "إسرائيل"
سبق

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الإثنين)، أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة “إسرائيل”، بعد إخفاق مجلس الأمن أمس في اعتماد موقف موحد.

ولفت "أشتية" إلى ضرورة إصدار قرار عن الأمم المتحدة بـعدم شرعية كافة إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأن تكون هناك إجراءات عقابية ضدها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال: "لم يعد كافياً إصدار بيانات الاستنكار والتنديد بهذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وعلى الدول الصديقة أن تستدعي سفراءها في “إسرائيل” للتشاور على الأقل، تعبيرا عن رفضها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

ولم يتفق مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الافتراضية الطارئة والمفتوحة أمس على تبني أي إعلان أو مقترحات للتوصل سريعا إلى وقف للتصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
05:47 PM

الفلسطينيون يتوجهون للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة جرائم "إسرائيل"

"أشتية" لفت إلى أهمية إصدار قرار بعدم شرعية إجراءات الاحتلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الإثنين)، أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة “إسرائيل”، بعد إخفاق مجلس الأمن أمس في اعتماد موقف موحد.

ولفت "أشتية" إلى ضرورة إصدار قرار عن الأمم المتحدة بـعدم شرعية كافة إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأن تكون هناك إجراءات عقابية ضدها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال: "لم يعد كافياً إصدار بيانات الاستنكار والتنديد بهذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وعلى الدول الصديقة أن تستدعي سفراءها في “إسرائيل” للتشاور على الأقل، تعبيرا عن رفضها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

ولم يتفق مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الافتراضية الطارئة والمفتوحة أمس على تبني أي إعلان أو مقترحات للتوصل سريعا إلى وقف للتصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

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