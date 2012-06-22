مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10859 نقطة

بتداولات بلغت 11 مليار ريال لأكثر من 325 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 68.43 نقطة ليقفل عند مستوى 10859.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 325 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، والوطنية، وولاء، وتكوين، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتقدمة، والدريس، وجبسكو، وميكو، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 2.10%.

وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وكيمانول، ومتطورة، والصقر للتأمين، وعسير هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وذيب، والراجحي، ونادك، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، مرتفعاً 83.11 نقطة ليقفل عند مستوى 23149.07 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 180 ألف سهم تقاسمتها 952 صفقة.