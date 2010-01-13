الوهيبي: اعتماد ميزانية استثنائية للمدارس الابتدائية لدعم الإجراءات الاحترازية

لضمان عودة سالمة وآمنة لأبنائنا الطلاب والطالبات

كشف مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، عن اعتماد صرف ميزانية استثنائية للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال لدعم وتأمين المواد الخاصة بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عودة سالمة وآمنة لأبنائنا الطلاب والطالبات.

وأشاد بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة – أعزها الله - لتهيئة رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية، داعيًا إلى استثمار ذلك الدعم وتكثيف الجهود لمتابعة جاهزية المدارس لضمان عودة حضورية آمنة لطلابنا وطالباتنا.

وقال "الوهيبي" إنه في إطار تكثيف الجهود لتهيئة المدارس واستكمال جاهزيتها فقد تقرر تعديل فترة عمل الهيئة الإدارية بالمدارس إلى الفترة الصباحية اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 13 جمادى الآخر مع استمرار دوام الهيئة التعليمية على منصة "مدرستي" في الفترة المسائية حتى يوم الخميس 17 جمادى الثانية.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل لجان تنفيذية وفرق ميدانية في كل مكتب تعليم تتولى بشكل يومي ومباشر مهام تفقد المدارس والوقوف على احتياجاتها وجاهزيتها ومتابعة تطبيقها للإجراءات الوقائية.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة العودة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية، الدكتور محمد الحسين، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية، فتح العرفج، وعدد من مديري ومديرات الإدارات المساندة لأعمال العودة الحضورية ومديري ومديرات مكاتب التعليم.

وشدد "الوهيبي"، خلال الاجتماع على بث روح الإيجابية والتفاؤل بالعودة الحضورية لدى الطلاب والطالبات والتي تقررت بعد الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية.

وأشار إلى أن العودة تمثل عودة مكتسبات تعليمية وتربوية فاعلة ومؤثرة في العملية التعليمية، من خلال حضور الطلاب ومشاركتهم زملائهم وتفاعلهم مع معلميهم في بيئة تعليمية متكاملة، ما يشبع حاجاتهم العملية والمعرفية.

وقد استعرض "الوهيبي" خُطة العودة الحضورية لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وبحث أعمال التهيئة الشاملة للوقوف على الاستعدادات لجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات مع بدء العودة الحضورية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة استقبال طلاب الصفوف الأولية ورياض الأطفال وتفعيل برامج الإعداد والتهيئة النفسية والتوعية الارشادية بالعودة الحضورية.

ولفت "الوهيبي" إلى أن العودة الحضورية هذا العام تكتسب طابعًا استثنائيًا ولونًا جديدًا جراء توقف التعليم الحضوري فترة طويلة بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن نجاح العودة الحضورية والتهيئة النفسية للطلاب والطالبات يتطلب مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وأكد "الوهيبي"، خلال الاجتماع على رفع شعار "العودة بحب وشوق لكم" من خلال حُسن الاستقبال والترحيب بأبنائنا الطلبة والاحتفاء بعودتهم إلى مقاعد الدراسة، والعمل على بث روح الطمأنينة وتبديد مشاعر القلق والخوف التي قد تعتري بعض الطلاب.

كما أكد الاجتماع في توصياته على العمل وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة الحضورية، إلى جانب تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية مع استثمار منصة مدرستي ومختلف وسائل التواصل للتعريف والتوعية بسبل الوقاية والإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير بيئة إيجابية داعمة ومحفزة تعزز الثقة والأمان والاطمئنان في نفوس الطلاب لتحقيق عودة سليمة وآمنة.

يُذكر أن، وزارتَي التعليم والصحة أعلنتا، الأحد الماضي، استئناف الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، بدءًا من يوم الأحد 20/ 6/ 1443هـ، الموافق 23 يناير الجاري، مع استمرار التعليم "عن بُعد" من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية.