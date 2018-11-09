النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني الباحة" ينقذ مسنًّا داهمت السيول مركبته في مركز إمارة الشعراء

تمكَّنت الفِرق من إنقاذ عائلة من 11 فردًا بالعقيق ووافد بالمخواة

تمكنت فِرق الدفاع المدني بالباحة اليوم الجمعة من إنقاذ مسن؛ داهمت السيول مركبته. كما أنقذت الفرق عائلة مكونة من 11 فردًا بالعقيق، ووافدًا في المخواة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "ورد بلاغ في تمام الساعة الـ13.00 اليوم الجمعة عن احتجاز مركبة جيب شاص بوادي أشحط خلف مركز إمارة الشعراء، وبداخله رجل مسن". وأضاف "الغامدي": "تم تحريك الفِرق اللازمة ودوريات السلامة والإنقاذ السريع لمباشرة الحادث، وتم إخراج المحتجز إلى موقع آمن وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-".

وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة في عبور الأودية، والاستماع إلى تنبيهات وتحذيرات دوريات السلامة الموجودة في مداخل الأودية.. متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مدني الباحة" ينقذ مسنًّا داهمت السيول مركبته في مركز إمارة الشعراء
سبق

تمكنت فِرق الدفاع المدني بالباحة اليوم الجمعة من إنقاذ مسن؛ داهمت السيول مركبته. كما أنقذت الفرق عائلة مكونة من 11 فردًا بالعقيق، ووافدًا في المخواة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "ورد بلاغ في تمام الساعة الـ13.00 اليوم الجمعة عن احتجاز مركبة جيب شاص بوادي أشحط خلف مركز إمارة الشعراء، وبداخله رجل مسن". وأضاف "الغامدي": "تم تحريك الفِرق اللازمة ودوريات السلامة والإنقاذ السريع لمباشرة الحادث، وتم إخراج المحتجز إلى موقع آمن وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-".

وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة في عبور الأودية، والاستماع إلى تنبيهات وتحذيرات دوريات السلامة الموجودة في مداخل الأودية.. متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
09:38 PM

"مدني الباحة" ينقذ مسنًّا داهمت السيول مركبته في مركز إمارة الشعراء

تمكَّنت الفِرق من إنقاذ عائلة من 11 فردًا بالعقيق ووافد بالمخواة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
188

تمكنت فِرق الدفاع المدني بالباحة اليوم الجمعة من إنقاذ مسن؛ داهمت السيول مركبته. كما أنقذت الفرق عائلة مكونة من 11 فردًا بالعقيق، ووافدًا في المخواة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "ورد بلاغ في تمام الساعة الـ13.00 اليوم الجمعة عن احتجاز مركبة جيب شاص بوادي أشحط خلف مركز إمارة الشعراء، وبداخله رجل مسن". وأضاف "الغامدي": "تم تحريك الفِرق اللازمة ودوريات السلامة والإنقاذ السريع لمباشرة الحادث، وتم إخراج المحتجز إلى موقع آمن وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-".

وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة في عبور الأودية، والاستماع إلى تنبيهات وتحذيرات دوريات السلامة الموجودة في مداخل الأودية.. متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,348
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,622
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,050
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,232

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة