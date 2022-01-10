وفاة والدة الزميل الإعلامي "طارق الشامي"
توفيت والدة الزميل الإعلامي طارق الشامي "أم صلاح مريم بنت رشاد الشامي"، وأدّيت الصلاة عليها بعد عصر هذا اليوم الاثنين في جامع الراجحي ودفنت في مقبرة النسيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لها وارحمها واعفُ عنها وأكرم نزلها ووسّع مدخلها.
مكان العزاء في بيت الأخ أبوعبدالله صلاح بحي العليا بالرياض.
وفاة والدة الزميل الإعلامي "طارق الشامي"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-10
توفيت والدة الزميل الإعلامي طارق الشامي "أم صلاح مريم بنت رشاد الشامي"، وأدّيت الصلاة عليها بعد عصر هذا اليوم الاثنين في جامع الراجحي ودفنت في مقبرة النسيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لها وارحمها واعفُ عنها وأكرم نزلها ووسّع مدخلها.
مكان العزاء في بيت الأخ أبوعبدالله صلاح بحي العليا بالرياض.
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
05:41 PM
وفاة والدة الزميل الإعلامي "طارق الشامي"
توفيت والدة الزميل الإعلامي طارق الشامي "أم صلاح مريم بنت رشاد الشامي"، وأدّيت الصلاة عليها بعد عصر هذا اليوم الاثنين في جامع الراجحي ودفنت في مقبرة النسيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لها وارحمها واعفُ عنها وأكرم نزلها ووسّع مدخلها.
مكان العزاء في بيت الأخ أبوعبدالله صلاح بحي العليا بالرياض.