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مركز السكر بصحة الجوف يقدم خدماته الطبية لـ11 ألف مراجع

استقبل خلال الأشهر الثلاث الأخيرة أكثر من 2759 حالة.. جودة عالية‎

يقدم مركز الغدد الصماء والسكر بصحة الجوف، خدمة طبية مميزة بمواصفات عالمية لـ11 ألفًا من المرضى الذين يترددون عليه.

ويواصل المركز تقديم خدماته الصحية والتثقيفية والعلاجية بشكل مميز وجودة عالية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميز من الأطباء والأخصائيين والفنيين.

واستقبل المركز خلال الأشهر الثلاث الماضية أكثر من 2759 مراجعًا، في عيادات "السكري، الغدد الصم، التغذية، عيادة سكر الحوامل، القدم السكري".‏‎ وتوفر 10 عيادات بالمركز خدماتها منها: (عيادة الفرز، وعيادة الغدد الصماء بالغين، عيادة سكر أطفال، عيادة غدد أطفال، عيادة سكر بالغين، عيادة سكر حوامل، عيادة التغذية، عيادة القدم السكري، عيادة الأخصائي الاجتماعي، عيادة الأخصائي النفسي)، بالإضافة إلى قسم متخصص للتثقيف الصحي يتم من خلاله توعية المرضى بكيفية استخدام الأنسولين وأنواع الأنسولين، والتعامل مع أجهزة القياس، وشرح مضاعفات المرض كالانخفاض المفاجئ للسكر.

وسجل المركز خلال الثلاث أشهر الماضية 217 حالة جديدة، وتم تقديم خطة علاجية لهم بإشراف من قِبَل الكوادر الطبية بالمركز، ‏‎ويوفر المركز عددًا من الخدمات الإضافية للمرضى البالغ عددهم 250 مريضًا منها أجهزة قياس مستوى السكر بالدم (بدون وخز)، وبرامج غذائية، وتوزيع مطبوعات توعوية وإرشادية عن المرض.

ومن ضمن الخدمات الطبية التي يقدّمها المركز، الرعاية الطبية لمرضى السكري في فئة الأطفال الذين يعانون من داء السكري النوع الأول؛ حيث تتم معالجتهم بحقن الأنسولين مع النظام الغذائي مع التثقيف الصحي المستمر للمرضى وذويهم.

يُذكر أن المركز يضم إضافة إلى الفريق الأساسي، خدمات تخصصية أخرى مثل أخصائي أمراض العيون وأخصائي اجتماعي وأخصائي الصحة النفسية، ويعمل الفريق الطبي بالمركز وفق أحدث التوصيات الطبية العالمية.

مركز الغدد الصماء والسكر الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز السكر بصحة الجوف يقدم خدماته الطبية لـ11 ألف مراجع
سبق

يقدم مركز الغدد الصماء والسكر بصحة الجوف، خدمة طبية مميزة بمواصفات عالمية لـ11 ألفًا من المرضى الذين يترددون عليه.

ويواصل المركز تقديم خدماته الصحية والتثقيفية والعلاجية بشكل مميز وجودة عالية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميز من الأطباء والأخصائيين والفنيين.

واستقبل المركز خلال الأشهر الثلاث الماضية أكثر من 2759 مراجعًا، في عيادات "السكري، الغدد الصم، التغذية، عيادة سكر الحوامل، القدم السكري".‏‎ وتوفر 10 عيادات بالمركز خدماتها منها: (عيادة الفرز، وعيادة الغدد الصماء بالغين، عيادة سكر أطفال، عيادة غدد أطفال، عيادة سكر بالغين، عيادة سكر حوامل، عيادة التغذية، عيادة القدم السكري، عيادة الأخصائي الاجتماعي، عيادة الأخصائي النفسي)، بالإضافة إلى قسم متخصص للتثقيف الصحي يتم من خلاله توعية المرضى بكيفية استخدام الأنسولين وأنواع الأنسولين، والتعامل مع أجهزة القياس، وشرح مضاعفات المرض كالانخفاض المفاجئ للسكر.

وسجل المركز خلال الثلاث أشهر الماضية 217 حالة جديدة، وتم تقديم خطة علاجية لهم بإشراف من قِبَل الكوادر الطبية بالمركز، ‏‎ويوفر المركز عددًا من الخدمات الإضافية للمرضى البالغ عددهم 250 مريضًا منها أجهزة قياس مستوى السكر بالدم (بدون وخز)، وبرامج غذائية، وتوزيع مطبوعات توعوية وإرشادية عن المرض.

ومن ضمن الخدمات الطبية التي يقدّمها المركز، الرعاية الطبية لمرضى السكري في فئة الأطفال الذين يعانون من داء السكري النوع الأول؛ حيث تتم معالجتهم بحقن الأنسولين مع النظام الغذائي مع التثقيف الصحي المستمر للمرضى وذويهم.

يُذكر أن المركز يضم إضافة إلى الفريق الأساسي، خدمات تخصصية أخرى مثل أخصائي أمراض العيون وأخصائي اجتماعي وأخصائي الصحة النفسية، ويعمل الفريق الطبي بالمركز وفق أحدث التوصيات الطبية العالمية.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
11:25 AM

مركز السكر بصحة الجوف يقدم خدماته الطبية لـ11 ألف مراجع

استقبل خلال الأشهر الثلاث الأخيرة أكثر من 2759 حالة.. جودة عالية‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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يقدم مركز الغدد الصماء والسكر بصحة الجوف، خدمة طبية مميزة بمواصفات عالمية لـ11 ألفًا من المرضى الذين يترددون عليه.

ويواصل المركز تقديم خدماته الصحية والتثقيفية والعلاجية بشكل مميز وجودة عالية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميز من الأطباء والأخصائيين والفنيين.

واستقبل المركز خلال الأشهر الثلاث الماضية أكثر من 2759 مراجعًا، في عيادات "السكري، الغدد الصم، التغذية، عيادة سكر الحوامل، القدم السكري".‏‎ وتوفر 10 عيادات بالمركز خدماتها منها: (عيادة الفرز، وعيادة الغدد الصماء بالغين، عيادة سكر أطفال، عيادة غدد أطفال، عيادة سكر بالغين، عيادة سكر حوامل، عيادة التغذية، عيادة القدم السكري، عيادة الأخصائي الاجتماعي، عيادة الأخصائي النفسي)، بالإضافة إلى قسم متخصص للتثقيف الصحي يتم من خلاله توعية المرضى بكيفية استخدام الأنسولين وأنواع الأنسولين، والتعامل مع أجهزة القياس، وشرح مضاعفات المرض كالانخفاض المفاجئ للسكر.

وسجل المركز خلال الثلاث أشهر الماضية 217 حالة جديدة، وتم تقديم خطة علاجية لهم بإشراف من قِبَل الكوادر الطبية بالمركز، ‏‎ويوفر المركز عددًا من الخدمات الإضافية للمرضى البالغ عددهم 250 مريضًا منها أجهزة قياس مستوى السكر بالدم (بدون وخز)، وبرامج غذائية، وتوزيع مطبوعات توعوية وإرشادية عن المرض.

ومن ضمن الخدمات الطبية التي يقدّمها المركز، الرعاية الطبية لمرضى السكري في فئة الأطفال الذين يعانون من داء السكري النوع الأول؛ حيث تتم معالجتهم بحقن الأنسولين مع النظام الغذائي مع التثقيف الصحي المستمر للمرضى وذويهم.

يُذكر أن المركز يضم إضافة إلى الفريق الأساسي، خدمات تخصصية أخرى مثل أخصائي أمراض العيون وأخصائي اجتماعي وأخصائي الصحة النفسية، ويعمل الفريق الطبي بالمركز وفق أحدث التوصيات الطبية العالمية.

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