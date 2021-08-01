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" السديس " يدعو لترقب المفاجأة الكبرى في تاريخ "رئاسة الحرمين الشريفين"

تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية منذ إنشائها

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جميع منسوبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة والتي تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها, حيث ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي.

وقال " السديس " إن الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي، وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر, وذلك بدعم من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة حثيثة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واختتم "السديس " بالدعاء أن يكلل الله عز وجل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد, وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهمت في رقي المملكة العربية السعودية وعلوها.

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" السديس " يدعو لترقب المفاجأة الكبرى في تاريخ "رئاسة الحرمين الشريفين"
سبق

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جميع منسوبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة والتي تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها, حيث ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي.

وقال " السديس " إن الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي، وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر, وذلك بدعم من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة حثيثة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واختتم "السديس " بالدعاء أن يكلل الله عز وجل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد, وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهمت في رقي المملكة العربية السعودية وعلوها.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
08:50 PM

" السديس " يدعو لترقب المفاجأة الكبرى في تاريخ "رئاسة الحرمين الشريفين"

تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية منذ إنشائها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جميع منسوبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة والتي تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها, حيث ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي.

وقال " السديس " إن الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي، وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر, وذلك بدعم من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة حثيثة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واختتم "السديس " بالدعاء أن يكلل الله عز وجل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد, وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهمت في رقي المملكة العربية السعودية وعلوها.

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