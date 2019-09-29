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برعاية المحافظ ...شاهد بالصور "تعليم بدر الجنوب "يحتفل باليوم الوطني 89

بحضور عدد من الجهات الحكومية

أقام مكتب التعليم بمحافظة بدر الجنوب التابع لمنطقة نجران وتواصل للاحتفالات باليوم الوطني 89 للمملكة وذكرى توحيد البلاد على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، بمدرسة صهيب بن سنان المتوسطة والثانوية بمركز هداده، وبرعاية من محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي، وبتشريف من مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، وحضور مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وقد بدأ الحفل بجولة في المعرض وزيارة الأركان التي شارك فيها بعض الإدارات الحكومية مثل الدفاع المدني والصحة، وشرح لما تحتويه تلك المعارض، وبعد ذلك قام الجميع بالاطلاع على أركان المعرض وما يحتويه من لوحات ومجسمات تراثية وتعليمية، وذلك في المعرض الدائم لمدرسة صهيب بن سنان بمركز هداده، واستمعوا لشرح من القائمين على المعرض من قائد المدرسة ظافر صالح آل عوض، ومساعد قائد المدرسة محمد طشلي، وعدد من المعلمين والمرشدين.

ثم توجه الجميع للمكان المعد للاحتفال؛ حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة لمدير مكتب التعليم ببدر الجنوب الأستاذ بشير آل دغيش؛ رحب فيها بالحضور. وقد أشاد فيها بهذه المناسبة العظيمة وما تمر به هذه البلاد الغالية من تطور ونهضة في شتى المجالات؛ ومنها التعليم في جميع مجالاته، والذي أصبحت المملكة تضاهي الدول العظمي في التعليم تحقيقًا لرؤية 2030.

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برعاية المحافظ ...شاهد بالصور "تعليم بدر الجنوب "يحتفل باليوم الوطني 89
سبق

أقام مكتب التعليم بمحافظة بدر الجنوب التابع لمنطقة نجران وتواصل للاحتفالات باليوم الوطني 89 للمملكة وذكرى توحيد البلاد على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، بمدرسة صهيب بن سنان المتوسطة والثانوية بمركز هداده، وبرعاية من محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي، وبتشريف من مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، وحضور مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وقد بدأ الحفل بجولة في المعرض وزيارة الأركان التي شارك فيها بعض الإدارات الحكومية مثل الدفاع المدني والصحة، وشرح لما تحتويه تلك المعارض، وبعد ذلك قام الجميع بالاطلاع على أركان المعرض وما يحتويه من لوحات ومجسمات تراثية وتعليمية، وذلك في المعرض الدائم لمدرسة صهيب بن سنان بمركز هداده، واستمعوا لشرح من القائمين على المعرض من قائد المدرسة ظافر صالح آل عوض، ومساعد قائد المدرسة محمد طشلي، وعدد من المعلمين والمرشدين.

ثم توجه الجميع للمكان المعد للاحتفال؛ حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة لمدير مكتب التعليم ببدر الجنوب الأستاذ بشير آل دغيش؛ رحب فيها بالحضور. وقد أشاد فيها بهذه المناسبة العظيمة وما تمر به هذه البلاد الغالية من تطور ونهضة في شتى المجالات؛ ومنها التعليم في جميع مجالاته، والذي أصبحت المملكة تضاهي الدول العظمي في التعليم تحقيقًا لرؤية 2030.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
04:15 PM

برعاية المحافظ ...شاهد بالصور "تعليم بدر الجنوب "يحتفل باليوم الوطني 89

بحضور عدد من الجهات الحكومية

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بندر آل عوض - نجران
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أقام مكتب التعليم بمحافظة بدر الجنوب التابع لمنطقة نجران وتواصل للاحتفالات باليوم الوطني 89 للمملكة وذكرى توحيد البلاد على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، بمدرسة صهيب بن سنان المتوسطة والثانوية بمركز هداده، وبرعاية من محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي، وبتشريف من مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، وحضور مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وقد بدأ الحفل بجولة في المعرض وزيارة الأركان التي شارك فيها بعض الإدارات الحكومية مثل الدفاع المدني والصحة، وشرح لما تحتويه تلك المعارض، وبعد ذلك قام الجميع بالاطلاع على أركان المعرض وما يحتويه من لوحات ومجسمات تراثية وتعليمية، وذلك في المعرض الدائم لمدرسة صهيب بن سنان بمركز هداده، واستمعوا لشرح من القائمين على المعرض من قائد المدرسة ظافر صالح آل عوض، ومساعد قائد المدرسة محمد طشلي، وعدد من المعلمين والمرشدين.

ثم توجه الجميع للمكان المعد للاحتفال؛ حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة لمدير مكتب التعليم ببدر الجنوب الأستاذ بشير آل دغيش؛ رحب فيها بالحضور. وقد أشاد فيها بهذه المناسبة العظيمة وما تمر به هذه البلاد الغالية من تطور ونهضة في شتى المجالات؛ ومنها التعليم في جميع مجالاته، والذي أصبحت المملكة تضاهي الدول العظمي في التعليم تحقيقًا لرؤية 2030.

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