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خلفاً لـ "آل معمر"..  العفالق رئيساً لرابطة دوري المحترفين السعودي بالتزكية

استمرار التبديلات الخمسة إلى جانب عدد مفتوح من اللاعبين

أعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تزكية المهندس عبدالعزيز العفالق رئيساً بالإجماع للمجلس لمدة أربع سنوات، خلفاً لـ " مسلي آل معمر".

وجاءت التزكية في اجتماع المجلس غير العادي الذي تم افتراضياً عبر تقنية الفيديو، بحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف عبد العزيز الحميدي، وأعضاء المجلس.

كما أقر مجلس الإدارة في اجتماعه، الرفع للاتحاد السعودي لكرة القدم بالإبقاء على التبديلات الخمسة خلال الفترة المقبلة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب جائحة كورونا، فيما تم تعديل الحد الأعلى المسموح بإشراكه من اللاعبين المصنفين في المسابقة من الدرجات الأدنى ليصبح عددا مفتوحا في كل فريق سواء من اللاعبين المحترفين أو الهواة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من الملفات التسويقية، إلى جانب الترتيبات اللازمة وآخر الاستعدادات قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد والذي سينطلق في الـ 17 من شهر أكتوبر المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلفاً لـ "آل معمر"..  العفالق رئيساً لرابطة دوري المحترفين السعودي بالتزكية
سبق

أعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تزكية المهندس عبدالعزيز العفالق رئيساً بالإجماع للمجلس لمدة أربع سنوات، خلفاً لـ " مسلي آل معمر".

وجاءت التزكية في اجتماع المجلس غير العادي الذي تم افتراضياً عبر تقنية الفيديو، بحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف عبد العزيز الحميدي، وأعضاء المجلس.

كما أقر مجلس الإدارة في اجتماعه، الرفع للاتحاد السعودي لكرة القدم بالإبقاء على التبديلات الخمسة خلال الفترة المقبلة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب جائحة كورونا، فيما تم تعديل الحد الأعلى المسموح بإشراكه من اللاعبين المصنفين في المسابقة من الدرجات الأدنى ليصبح عددا مفتوحا في كل فريق سواء من اللاعبين المحترفين أو الهواة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من الملفات التسويقية، إلى جانب الترتيبات اللازمة وآخر الاستعدادات قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد والذي سينطلق في الـ 17 من شهر أكتوبر المقبل.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
11:09 PM

خلفاً لـ "آل معمر"..  العفالق رئيساً لرابطة دوري المحترفين السعودي بالتزكية

استمرار التبديلات الخمسة إلى جانب عدد مفتوح من اللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تزكية المهندس عبدالعزيز العفالق رئيساً بالإجماع للمجلس لمدة أربع سنوات، خلفاً لـ " مسلي آل معمر".

وجاءت التزكية في اجتماع المجلس غير العادي الذي تم افتراضياً عبر تقنية الفيديو، بحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف عبد العزيز الحميدي، وأعضاء المجلس.

كما أقر مجلس الإدارة في اجتماعه، الرفع للاتحاد السعودي لكرة القدم بالإبقاء على التبديلات الخمسة خلال الفترة المقبلة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب جائحة كورونا، فيما تم تعديل الحد الأعلى المسموح بإشراكه من اللاعبين المصنفين في المسابقة من الدرجات الأدنى ليصبح عددا مفتوحا في كل فريق سواء من اللاعبين المحترفين أو الهواة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من الملفات التسويقية، إلى جانب الترتيبات اللازمة وآخر الاستعدادات قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد والذي سينطلق في الـ 17 من شهر أكتوبر المقبل.

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