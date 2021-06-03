النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بماذا تعرف الموجة الحارة؟.. "المسند" عن "طقس اليوم": "بوارح" وغبار

قال: في مثل هذه الأيام يبدأ موسم الرياح الشمالية المؤثرة على الخليج العربي

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الحارة على المنطقة #الشرقية وقد تثير بعض #الغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون الرياح شرقية حارة ونشطة، وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال #السروات".

وتابع: "في مثل هذه الأيام يبدأ موسم رياح البوارح الشمالية المؤثرة على حوض الخليج العربي بوجه عام".

وأردف: "تعرف الموجة الحارة، عندما ترتفع درجة الحرارة 5 درجات مئوية عن المتوسط السنوي لمدة 5 أيام متتالية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بماذا تعرف الموجة الحارة؟.. "المسند" عن "طقس اليوم": "بوارح" وغبار
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الحارة على المنطقة #الشرقية وقد تثير بعض #الغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون الرياح شرقية حارة ونشطة، وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال #السروات".

وتابع: "في مثل هذه الأيام يبدأ موسم رياح البوارح الشمالية المؤثرة على حوض الخليج العربي بوجه عام".

وأردف: "تعرف الموجة الحارة، عندما ترتفع درجة الحرارة 5 درجات مئوية عن المتوسط السنوي لمدة 5 أيام متتالية".

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
10:33 AM

بماذا تعرف الموجة الحارة؟.. "المسند" عن "طقس اليوم": "بوارح" وغبار

قال: في مثل هذه الأيام يبدأ موسم الرياح الشمالية المؤثرة على الخليج العربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,644

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الحارة على المنطقة #الشرقية وقد تثير بعض #الغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون الرياح شرقية حارة ونشطة، وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال #السروات".

وتابع: "في مثل هذه الأيام يبدأ موسم رياح البوارح الشمالية المؤثرة على حوض الخليج العربي بوجه عام".

وأردف: "تعرف الموجة الحارة، عندما ترتفع درجة الحرارة 5 درجات مئوية عن المتوسط السنوي لمدة 5 أيام متتالية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,286
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة