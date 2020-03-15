النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكهموس": التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة

أكد أن من بين الموقوفين متقاعدين وآخرين على رأس عملهم

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مازن الكهموس، أنه بعد الإعلان اليوم عن مباشرة قضايا تأديبية وجنائية رشوة واستغلال نفوذ في عدة قطاعات تورط فيها 298 شخصاً جرى إيقافهم، بأن التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة.

‏وقال "الكهموس" للعربية: إن "عدداً من المتهمين تم إطلاق سراحهم بالكفالة، فيما لايزال عدد منهم موقوفين بينهم ضباط، فيهم من هو متقاعد"، مبيناً أن أحدهم برتبة لواء لا زال على رأس العمل.

وأشار إلى أن الملف سيتم إحالته إلى المحكمة، وهي من ستصدر الحكم، لافتًا إلى أن الأموال تم رصدها فعليًا، وأقروا بها أثناء التحقيق.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قد أعلنت اليوم عن مباشرتها عدداً من القضايا التأديبية والجنائية.

وقالت الهيئة: إنه "إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً؛ نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصاً تم إيقاف 298 شخصاً منهم -وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري".

وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 379 مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الكهموس": التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة
سبق

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مازن الكهموس، أنه بعد الإعلان اليوم عن مباشرة قضايا تأديبية وجنائية رشوة واستغلال نفوذ في عدة قطاعات تورط فيها 298 شخصاً جرى إيقافهم، بأن التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة.

‏وقال "الكهموس" للعربية: إن "عدداً من المتهمين تم إطلاق سراحهم بالكفالة، فيما لايزال عدد منهم موقوفين بينهم ضباط، فيهم من هو متقاعد"، مبيناً أن أحدهم برتبة لواء لا زال على رأس العمل.

وأشار إلى أن الملف سيتم إحالته إلى المحكمة، وهي من ستصدر الحكم، لافتًا إلى أن الأموال تم رصدها فعليًا، وأقروا بها أثناء التحقيق.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قد أعلنت اليوم عن مباشرتها عدداً من القضايا التأديبية والجنائية.

وقالت الهيئة: إنه "إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً؛ نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصاً تم إيقاف 298 شخصاً منهم -وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري".

وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 379 مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
07:15 PM

"الكهموس": التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة

أكد أن من بين الموقوفين متقاعدين وآخرين على رأس عملهم

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
1,365

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مازن الكهموس، أنه بعد الإعلان اليوم عن مباشرة قضايا تأديبية وجنائية رشوة واستغلال نفوذ في عدة قطاعات تورط فيها 298 شخصاً جرى إيقافهم، بأن التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة.

‏وقال "الكهموس" للعربية: إن "عدداً من المتهمين تم إطلاق سراحهم بالكفالة، فيما لايزال عدد منهم موقوفين بينهم ضباط، فيهم من هو متقاعد"، مبيناً أن أحدهم برتبة لواء لا زال على رأس العمل.

وأشار إلى أن الملف سيتم إحالته إلى المحكمة، وهي من ستصدر الحكم، لافتًا إلى أن الأموال تم رصدها فعليًا، وأقروا بها أثناء التحقيق.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قد أعلنت اليوم عن مباشرتها عدداً من القضايا التأديبية والجنائية.

وقالت الهيئة: إنه "إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً؛ نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصاً تم إيقاف 298 شخصاً منهم -وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري".

وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 379 مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,275
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,626
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,530
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,552

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة