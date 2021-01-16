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إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية تينيسي الأمريكية

قوات الأمن تتعامل مع المصدر

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم (الأربعاء) أن القاعدة الجوية الأمريكية "ماكغي تايسون" في ولاية تينيسي شهدت إطلاق نار.

ونقلت "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة في المقاطعة، أن قوات الأمن تستجيب حالياً لإطلاق نار في القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطني "ماكعي تايسون" الجوية، وفقاً لـ"سبوتينك".

وأفاد المتحدث بأن قوات الأمن أغلقت أبواب القاعدة وأن حالة إطلاق النار لا تزال نشطة.

وتستخدم القاعدة الجوية في تزويد الطائرات العسكرية بالوقود الجوي.

أمريكا ولاية تينيسي إطلاق نار قوات الأمن القاعدة الجوية الأمريكية ماكعي تايسون

الرئيسية/ أخبار العالم

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إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية تينيسي الأمريكية
سبق

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم (الأربعاء) أن القاعدة الجوية الأمريكية "ماكغي تايسون" في ولاية تينيسي شهدت إطلاق نار.

ونقلت "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة في المقاطعة، أن قوات الأمن تستجيب حالياً لإطلاق نار في القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطني "ماكعي تايسون" الجوية، وفقاً لـ"سبوتينك".

وأفاد المتحدث بأن قوات الأمن أغلقت أبواب القاعدة وأن حالة إطلاق النار لا تزال نشطة.

وتستخدم القاعدة الجوية في تزويد الطائرات العسكرية بالوقود الجوي.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
09:17 PM

إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية تينيسي الأمريكية

قوات الأمن تتعامل مع المصدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم (الأربعاء) أن القاعدة الجوية الأمريكية "ماكغي تايسون" في ولاية تينيسي شهدت إطلاق نار.

ونقلت "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة في المقاطعة، أن قوات الأمن تستجيب حالياً لإطلاق نار في القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطني "ماكعي تايسون" الجوية، وفقاً لـ"سبوتينك".

وأفاد المتحدث بأن قوات الأمن أغلقت أبواب القاعدة وأن حالة إطلاق النار لا تزال نشطة.

وتستخدم القاعدة الجوية في تزويد الطائرات العسكرية بالوقود الجوي.

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