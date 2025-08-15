"أمانة الشرقية" تستعرض مخططها الهيكلي لتحقيق التنمية المتوازنة بمدن المنطقة

مواءمة بين متطلبات وأهداف عدد من الاستراتيجيات بينها رؤية 2030

حرصت أمانة المنطقة الشرقية على تحقيق تنمية متوازنة في مدن المنطقة، من خلال المواءمة بين متطلبات وأهداف عدد من الاستراتيجيات والخطط المحركة؛ ومنها رؤية المملكة 2030، والمخطط الهيكلي للمنطقة الشرقية 1450هـ، واستراتيجية النقل الشامل 2044، واستراتيجية تصريف الأمطار، واستراتيجية الوصول الشامل، والمؤشرات الحضرية الصادرة عن المرصد الحضري، وأهداف التنمية المستدامة وأنسنة المدن.

وأكّد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن استراتيجية النقل الشامل تُمثِّل خارطة طريق لتغيير البنية التحتية للنقل من الوضع الحالي أُحادي النمط إلى نظام نقل متكامل متعدد الوسائط يواكب التنمية العمرانية ومعدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي المستمر في حاضرة الدمام.

ونوه الصفيان إلى أن المرحلة الأولى من الخارطة تم فيها القيام بتنفيذ 83 مشروعاً، بدءاً من عام 2015م والمقرر الانتهاء منها - بمشيئة الله – 2024م، فيما سيتم البدء بالمرحلة الثانية في عام 2025م والمقرر الانتهاء منها – بحول الله – في 2034م، بتنفيذ 72 مشروعًا، وجاءت المرحلة الثالثة والأخيرة بحسب الاستراتيجية بتنفيذ 60 مشروعاً بدءاً من عام 2035م وحتى 2044م.

وأشار إلى أهم البرامج الحالية التي تقوم عليها أمانة المنطقة الشرقية من خلال وكالة التعمير والمشاريع التابعة لها، ومنها برنامج "المباني والمرافق"؛ حيث تم إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية منذ 2018 والمقرر الانتهاء منها في 2030، وضمن برامج "الطرق" تم رفع كفاءة شبكة الطرق القائمة في المدن منذ عام 2018، وسيتم الانتهاء منها حسب المقرر لها في عام 2023، إضافة إلى ذلك إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية منذ عام 2014 ومُقرر الانتهاء منها – بمشيئة الله – في عام 2044م.

وتابع: أما في سياق برامج "الأمطار" فقد تم البدء في عام 2018 بتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، وحسب الخطة الانتهاء منها في عام 2023م، وكذلك تمت أنسنة المدن وما زال العمل جاريًا فيها، مع معالجة التشوه البصري، وتجهيز الطرق بعناصر السلامة.