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بزراعة 2800 شجرة .. "بلدية تربة حائل" تطلق حملة "مستمرون لنجعلها خضراء"

"الشبرمي": هذه المبادرات تسهم في تحسين جودة الحياة لمكافحة التغيّر المناخي

أطلقت بلدية تربة حائل، اليوم الأحد، الموافق 1 من جمادى الأولى 1443 هـ حملتها "مستمرون .. لنجعلها خضراء"، وذلك امتدادًا للحملة السابقة "لنجعلها خضراء"، وذلك بحضور رئيس مركز مدينة تربة حائل، خالد بن دخيل الواكد.

وتفصيلاً، تأتي هذه الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع والتي استهدفت زراعة (2800) شجرة موزعة على خمسة مواقع، بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس بمدينة تربة.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس بلدية تربة حائل، سعد بن عبدالرحمن الشبرمي، أن البلدية تسعى لتحقيق المستهدفات التي تزيد من الرقعة الخضراء، وزراعة أنواع من الأشجار التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة وأجوائها، مشيرًا إلى أنه تم اختيار نوعيات من الأشجار المزهرة ودائمة الخضرة.

وأكد "الشبرمي" أن هذه المبادرات تُسهم في تحسين جودة الحياة لمكافحة التغير المناخي والذي هو أهم مستهدف لمبادرة السعودية الخضراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بزراعة 2800 شجرة .. "بلدية تربة حائل" تطلق حملة "مستمرون لنجعلها خضراء"
سبق

أطلقت بلدية تربة حائل، اليوم الأحد، الموافق 1 من جمادى الأولى 1443 هـ حملتها "مستمرون .. لنجعلها خضراء"، وذلك امتدادًا للحملة السابقة "لنجعلها خضراء"، وذلك بحضور رئيس مركز مدينة تربة حائل، خالد بن دخيل الواكد.

وتفصيلاً، تأتي هذه الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع والتي استهدفت زراعة (2800) شجرة موزعة على خمسة مواقع، بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس بمدينة تربة.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس بلدية تربة حائل، سعد بن عبدالرحمن الشبرمي، أن البلدية تسعى لتحقيق المستهدفات التي تزيد من الرقعة الخضراء، وزراعة أنواع من الأشجار التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة وأجوائها، مشيرًا إلى أنه تم اختيار نوعيات من الأشجار المزهرة ودائمة الخضرة.

وأكد "الشبرمي" أن هذه المبادرات تُسهم في تحسين جودة الحياة لمكافحة التغير المناخي والذي هو أهم مستهدف لمبادرة السعودية الخضراء.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:48 PM

بزراعة 2800 شجرة .. "بلدية تربة حائل" تطلق حملة "مستمرون لنجعلها خضراء"

"الشبرمي": هذه المبادرات تسهم في تحسين جودة الحياة لمكافحة التغيّر المناخي

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منصور الشلاقي - حائل
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أطلقت بلدية تربة حائل، اليوم الأحد، الموافق 1 من جمادى الأولى 1443 هـ حملتها "مستمرون .. لنجعلها خضراء"، وذلك امتدادًا للحملة السابقة "لنجعلها خضراء"، وذلك بحضور رئيس مركز مدينة تربة حائل، خالد بن دخيل الواكد.

وتفصيلاً، تأتي هذه الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع والتي استهدفت زراعة (2800) شجرة موزعة على خمسة مواقع، بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس بمدينة تربة.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس بلدية تربة حائل، سعد بن عبدالرحمن الشبرمي، أن البلدية تسعى لتحقيق المستهدفات التي تزيد من الرقعة الخضراء، وزراعة أنواع من الأشجار التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة وأجوائها، مشيرًا إلى أنه تم اختيار نوعيات من الأشجار المزهرة ودائمة الخضرة.

وأكد "الشبرمي" أن هذه المبادرات تُسهم في تحسين جودة الحياة لمكافحة التغير المناخي والذي هو أهم مستهدف لمبادرة السعودية الخضراء.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,208
201,250 سيارة ..

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