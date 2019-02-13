النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غاوي" مستشارًا بصحة جازان

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن دبي الحربي قرارًا إداريًا يقضي بتكليف الاختصاصي نبيل بن عيسى غاوي مستشارًا بصحة جازان لمدة عام.

فيما عبّر "غاوي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بجازان على هذه الثقة الغالية، متطلعًا أن يكون عند حسن ظن الجميع.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"غاوي" مستشارًا بصحة جازان
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن دبي الحربي قرارًا إداريًا يقضي بتكليف الاختصاصي نبيل بن عيسى غاوي مستشارًا بصحة جازان لمدة عام.

فيما عبّر "غاوي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بجازان على هذه الثقة الغالية، متطلعًا أن يكون عند حسن ظن الجميع.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
09:42 PM

"غاوي" مستشارًا بصحة جازان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
585

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن دبي الحربي قرارًا إداريًا يقضي بتكليف الاختصاصي نبيل بن عيسى غاوي مستشارًا بصحة جازان لمدة عام.

فيما عبّر "غاوي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بجازان على هذه الثقة الغالية، متطلعًا أن يكون عند حسن ظن الجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,543
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,416
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,195
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,660

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة