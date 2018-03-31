أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-31 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442 09:59 AM

حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء الأرصاد: تبدأ الساعة 10 وتؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات





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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.