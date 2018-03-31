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حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء

الأرصاد: تبدأ الساعة 10 وتؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
09:59 AM

حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء

الأرصاد: تبدأ الساعة 10 وتؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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