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"مكافحة المخدرات": القات مخاطره الصحية والاقتصادية كبيرة

أكدت أنه يؤدي لارتفاع ضغط الدم وزيادة نبضات القلب

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ‏‎أن القات هو أحد النباتات المعمرة، ويشكل مخاطر صحية كبيرة، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية.

وتفصيلًا، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": إن "منظمة الصحة العالمية اعتبرته من المواد الإدمانية؛ حيث يؤدي تعاطيه إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة في نبضات القلب، والإصابة بالاحتشاء القلبي أو الأزمة القلبية، وحدوث التهابات في اللثة وتآكل الأسنان، والإمساك وقرحة المعدة والاثني عشر وتليف الكبد".

وأضافت أن "من المشكلات الكبيرة الأخرى المرتبطة بزراعته، استهلاكه للمواد الطبيعية من ناحية المياه، واستهلاكه للكثير من المساحات المزروعة على حساب بقية النباتات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة المخدرات": القات مخاطره الصحية والاقتصادية كبيرة
سبق

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ‏‎أن القات هو أحد النباتات المعمرة، ويشكل مخاطر صحية كبيرة، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية.

وتفصيلًا، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": إن "منظمة الصحة العالمية اعتبرته من المواد الإدمانية؛ حيث يؤدي تعاطيه إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة في نبضات القلب، والإصابة بالاحتشاء القلبي أو الأزمة القلبية، وحدوث التهابات في اللثة وتآكل الأسنان، والإمساك وقرحة المعدة والاثني عشر وتليف الكبد".

وأضافت أن "من المشكلات الكبيرة الأخرى المرتبطة بزراعته، استهلاكه للمواد الطبيعية من ناحية المياه، واستهلاكه للكثير من المساحات المزروعة على حساب بقية النباتات".

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
06:19 PM

"مكافحة المخدرات": القات مخاطره الصحية والاقتصادية كبيرة

أكدت أنه يؤدي لارتفاع ضغط الدم وزيادة نبضات القلب

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,533

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ‏‎أن القات هو أحد النباتات المعمرة، ويشكل مخاطر صحية كبيرة، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية.

وتفصيلًا، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": إن "منظمة الصحة العالمية اعتبرته من المواد الإدمانية؛ حيث يؤدي تعاطيه إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة في نبضات القلب، والإصابة بالاحتشاء القلبي أو الأزمة القلبية، وحدوث التهابات في اللثة وتآكل الأسنان، والإمساك وقرحة المعدة والاثني عشر وتليف الكبد".

وأضافت أن "من المشكلات الكبيرة الأخرى المرتبطة بزراعته، استهلاكه للمواد الطبيعية من ناحية المياه، واستهلاكه للكثير من المساحات المزروعة على حساب بقية النباتات".

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