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"عقرب السم" .. "المسند": اليوم يدخل "الذابح" .. ليس انقلاباً بالضرورة!

قال: يتشكّل بنجمين نيرين .. تزيد ساعات النهار وينقص الليل دقيقة و15 ثانية

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند؛ أن اليوم دخول طالع سعد الذابح؛ وهو عبارة عن نجمين غير نيرين يقعان في برج الجدي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "سعد الذابح نجم يماني عدد أيامه 13 يوماً، ودخوله بداية العقارب ويمثل العقرب الأولى (عقرب السم)".

وأوضح: العقارب ثلاث: السم، والدم، والدسم، ولا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلاباً تاماً عاماً في الأحوال الجوية، فالتغيرات الجوية (عادة) ما تكون متدرجة في التغيير".

وأردف: "بداية الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل، وتستمر زيادة ساعات النهار ونقص ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً".

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"عقرب السم" .. "المسند": اليوم يدخل "الذابح" .. ليس انقلاباً بالضرورة!
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند؛ أن اليوم دخول طالع سعد الذابح؛ وهو عبارة عن نجمين غير نيرين يقعان في برج الجدي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "سعد الذابح نجم يماني عدد أيامه 13 يوماً، ودخوله بداية العقارب ويمثل العقرب الأولى (عقرب السم)".

وأوضح: العقارب ثلاث: السم، والدم، والدسم، ولا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلاباً تاماً عاماً في الأحوال الجوية، فالتغيرات الجوية (عادة) ما تكون متدرجة في التغيير".

وأردف: "بداية الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل، وتستمر زيادة ساعات النهار ونقص ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً".

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
09:16 AM

"عقرب السم" .. "المسند": اليوم يدخل "الذابح" .. ليس انقلاباً بالضرورة!

قال: يتشكّل بنجمين نيرين .. تزيد ساعات النهار وينقص الليل دقيقة و15 ثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند؛ أن اليوم دخول طالع سعد الذابح؛ وهو عبارة عن نجمين غير نيرين يقعان في برج الجدي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "سعد الذابح نجم يماني عدد أيامه 13 يوماً، ودخوله بداية العقارب ويمثل العقرب الأولى (عقرب السم)".

وأوضح: العقارب ثلاث: السم، والدم، والدسم، ولا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلاباً تاماً عاماً في الأحوال الجوية، فالتغيرات الجوية (عادة) ما تكون متدرجة في التغيير".

وأردف: "بداية الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل، وتستمر زيادة ساعات النهار ونقص ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً".

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