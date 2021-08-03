النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أوقاف "الراجحي" توقّع عقد اتفاق لترميم منازل الأسر المحتاجة

بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

وقّع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اتفاقية تفاهم مع إدارة أوقاف الشيخ صالح عبد العزيز الراجحي، في تنفيذ برنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لصيانة المساجد ومنازل الأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار التفاهم المثمر والمشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث "غير الربحي" في كل ما يخدم المجتمع من برامج وأنشطة ومشروعات اجتماعية وتنموية وتعليمية.

من جانبه قال الأمين العام لإدارة أوقاف صالح الراجحي، عبد السلام بن صالح الراجحي: إن هذه الاتفاقية هي استمرار لما تبذله إدارة الأوقاف من برامج ومشروعات تخدم العناية بصيانة المساجد، إضافة إلى الأسر المحتاجة في مجال الإسكان الخيري من خلال إنشاء الوحدات السكنية للأسر الفقيرة أو ترميم وصيانة المساكن القائمة حاليًّا لتلك الأسر.

وأضاف "الراجحي": أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزًا لمسيرة التفاهم بين الجانبين، وتجسيدًا للشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الرسمية والجهات المانحة.

كما أن هذه الاتفاقية تأتي لتفعيل دور القطاعات المانحة والمؤسسات الرسمية في مجال توفير السكن الملائم لتلك الأسر؛ كون السكن هو أهم أسباب استقرار الأسر وراحتها ورفاهيتها.

وأوضح "الراجحي" أن هذا البرنامج لا يقتصر على صيانة المساجد وترميم وصيانة منازل الأسر الفقيرة والمحتاجة فقط، وإنما يمتدّ لإقامة وتنفيذ برامج تدريبية مختلفة ومتنوعة لأبناء وبنات تلك الأسر؛ حيث سيتم تدريبهم على عددٍ من المهن والحرف والصناعات المختلفة في مجال الكهرباء والسباكة والديكور وغيرها؛ حتى يصبح لهؤلاء الشباب والفتيات صنعة تمكّنهم من دخول سوق العمل وتكوين مصدر دخل لهم وإقامة مشاريعهم التجارية الخاصة والاكتفاء بأنفسهم وعدم الحاجة للآخرين.

وأكّد "الراجحي" حرص إدارة الأوقاف على مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز دورها الفعّال والمستمرّ في مجال خدمة المجتمع عبر القنوات الرسمية في بلادنا المباركة، وسعيًا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في طرق العمل لدى إدارة الأوقاف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ ومنها تفعيل دور القطاع غير الربحي.

وفي الختام قدّم "الراجحي" شكره وعرفانه لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- على الجهود التي تبذلها الدولة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم من خلال إقامة المشاريع الإسكانية الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف مناطقها.

كما قدّم شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على ما تقدمه المؤسسة من جهود نوعية في التعليم والتدريب التقني والمهني، وعلى تعاونه الكبير في تنفيذ هذا البرنامج وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لإتمامه على الوجه الأمثل، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعل الأعمال الخيرية التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي -رحمه الله - وذريته وجميع العاملين في إدارة الأوقاف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أوقاف "الراجحي" توقّع عقد اتفاق لترميم منازل الأسر المحتاجة
سبق

وقّع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اتفاقية تفاهم مع إدارة أوقاف الشيخ صالح عبد العزيز الراجحي، في تنفيذ برنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لصيانة المساجد ومنازل الأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار التفاهم المثمر والمشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث "غير الربحي" في كل ما يخدم المجتمع من برامج وأنشطة ومشروعات اجتماعية وتنموية وتعليمية.

من جانبه قال الأمين العام لإدارة أوقاف صالح الراجحي، عبد السلام بن صالح الراجحي: إن هذه الاتفاقية هي استمرار لما تبذله إدارة الأوقاف من برامج ومشروعات تخدم العناية بصيانة المساجد، إضافة إلى الأسر المحتاجة في مجال الإسكان الخيري من خلال إنشاء الوحدات السكنية للأسر الفقيرة أو ترميم وصيانة المساكن القائمة حاليًّا لتلك الأسر.

وأضاف "الراجحي": أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزًا لمسيرة التفاهم بين الجانبين، وتجسيدًا للشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الرسمية والجهات المانحة.

كما أن هذه الاتفاقية تأتي لتفعيل دور القطاعات المانحة والمؤسسات الرسمية في مجال توفير السكن الملائم لتلك الأسر؛ كون السكن هو أهم أسباب استقرار الأسر وراحتها ورفاهيتها.

وأوضح "الراجحي" أن هذا البرنامج لا يقتصر على صيانة المساجد وترميم وصيانة منازل الأسر الفقيرة والمحتاجة فقط، وإنما يمتدّ لإقامة وتنفيذ برامج تدريبية مختلفة ومتنوعة لأبناء وبنات تلك الأسر؛ حيث سيتم تدريبهم على عددٍ من المهن والحرف والصناعات المختلفة في مجال الكهرباء والسباكة والديكور وغيرها؛ حتى يصبح لهؤلاء الشباب والفتيات صنعة تمكّنهم من دخول سوق العمل وتكوين مصدر دخل لهم وإقامة مشاريعهم التجارية الخاصة والاكتفاء بأنفسهم وعدم الحاجة للآخرين.

وأكّد "الراجحي" حرص إدارة الأوقاف على مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز دورها الفعّال والمستمرّ في مجال خدمة المجتمع عبر القنوات الرسمية في بلادنا المباركة، وسعيًا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في طرق العمل لدى إدارة الأوقاف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ ومنها تفعيل دور القطاع غير الربحي.

وفي الختام قدّم "الراجحي" شكره وعرفانه لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- على الجهود التي تبذلها الدولة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم من خلال إقامة المشاريع الإسكانية الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف مناطقها.

كما قدّم شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على ما تقدمه المؤسسة من جهود نوعية في التعليم والتدريب التقني والمهني، وعلى تعاونه الكبير في تنفيذ هذا البرنامج وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لإتمامه على الوجه الأمثل، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعل الأعمال الخيرية التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي -رحمه الله - وذريته وجميع العاملين في إدارة الأوقاف.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
04:56 PM

أوقاف "الراجحي" توقّع عقد اتفاق لترميم منازل الأسر المحتاجة

بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
720

وقّع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اتفاقية تفاهم مع إدارة أوقاف الشيخ صالح عبد العزيز الراجحي، في تنفيذ برنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لصيانة المساجد ومنازل الأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار التفاهم المثمر والمشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث "غير الربحي" في كل ما يخدم المجتمع من برامج وأنشطة ومشروعات اجتماعية وتنموية وتعليمية.

من جانبه قال الأمين العام لإدارة أوقاف صالح الراجحي، عبد السلام بن صالح الراجحي: إن هذه الاتفاقية هي استمرار لما تبذله إدارة الأوقاف من برامج ومشروعات تخدم العناية بصيانة المساجد، إضافة إلى الأسر المحتاجة في مجال الإسكان الخيري من خلال إنشاء الوحدات السكنية للأسر الفقيرة أو ترميم وصيانة المساكن القائمة حاليًّا لتلك الأسر.

وأضاف "الراجحي": أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزًا لمسيرة التفاهم بين الجانبين، وتجسيدًا للشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الرسمية والجهات المانحة.

كما أن هذه الاتفاقية تأتي لتفعيل دور القطاعات المانحة والمؤسسات الرسمية في مجال توفير السكن الملائم لتلك الأسر؛ كون السكن هو أهم أسباب استقرار الأسر وراحتها ورفاهيتها.

وأوضح "الراجحي" أن هذا البرنامج لا يقتصر على صيانة المساجد وترميم وصيانة منازل الأسر الفقيرة والمحتاجة فقط، وإنما يمتدّ لإقامة وتنفيذ برامج تدريبية مختلفة ومتنوعة لأبناء وبنات تلك الأسر؛ حيث سيتم تدريبهم على عددٍ من المهن والحرف والصناعات المختلفة في مجال الكهرباء والسباكة والديكور وغيرها؛ حتى يصبح لهؤلاء الشباب والفتيات صنعة تمكّنهم من دخول سوق العمل وتكوين مصدر دخل لهم وإقامة مشاريعهم التجارية الخاصة والاكتفاء بأنفسهم وعدم الحاجة للآخرين.

وأكّد "الراجحي" حرص إدارة الأوقاف على مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز دورها الفعّال والمستمرّ في مجال خدمة المجتمع عبر القنوات الرسمية في بلادنا المباركة، وسعيًا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في طرق العمل لدى إدارة الأوقاف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ ومنها تفعيل دور القطاع غير الربحي.

وفي الختام قدّم "الراجحي" شكره وعرفانه لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- على الجهود التي تبذلها الدولة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم من خلال إقامة المشاريع الإسكانية الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف مناطقها.

كما قدّم شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على ما تقدمه المؤسسة من جهود نوعية في التعليم والتدريب التقني والمهني، وعلى تعاونه الكبير في تنفيذ هذا البرنامج وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لإتمامه على الوجه الأمثل، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعل الأعمال الخيرية التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي -رحمه الله - وذريته وجميع العاملين في إدارة الأوقاف.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,380
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,246
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,136

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة