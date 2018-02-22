النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منعاً للتلوث البصري.. إزالة 1500 مركبة تالفة من شوارع العاصمة

خلال حملة نفدتها أمانة المنطقة وشملت نطاق جميع البلديات الفرعية

أزالت أمانة منطقة الرياض خلال الثلاثين يوماً الماضية، أكثر من 1500 مركبة مهملة في شوارع وطرقات المدينة، وذلك في إطار حملاتها المكثفة لتحسين المشهد الحضري ومنع مظاهر التلوث البصري بمدينة الرياض، وقد شملت الحملة نطاق جميع البلديات الفرعية الـ15، وعبر الفرق الميدانيّة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وبدأت الأمانة وبمشاركة مرور الرياض في إزالة السيارات المهملة من شارع التحلية العصب التجاري بالعليا؛ منعاً لمظاهر التلوث البصري بالمدينة، وحفاظاً على سلامة وراحة السكان، مشيرةً إلى أن حملاتها متواصلة إلى حين إزالة جميع السيارات المهملة من طرق وشوارع المدينة، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية وفرض العقوبة على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والعقوبات.

وأطلقت الأمانة في هذا الإطار عدداً من الحملات التوعويّة للسكّان، وحذرت من خطورة إهمال المركبات؛ لما لها من أثر سلبي على جمالية المدينة، ولما تمثله من تهديد لسلامة السكان وراحتهم، مؤكدة أن تركها يعد سلوكاً غير حضاري، وأنها لن تتهاون في تعقّب المخالفين.

وثمّنت الأمانة تعاون السكّان في منع مظاهر التلوث البصري بالمدينة، مبينة أنها تستقبل بلاغاتهم عبر هاتف الطوارئ 940، وتحيلها فوراً إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات.

وأكدت الأمانة أن سكان مدينة الرياض شركاء أساسيون في نجاح حملاتها المستمرة؛ حفاظاً على جمال المدينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منعاً للتلوث البصري.. إزالة 1500 مركبة تالفة من شوارع العاصمة
سبق

أزالت أمانة منطقة الرياض خلال الثلاثين يوماً الماضية، أكثر من 1500 مركبة مهملة في شوارع وطرقات المدينة، وذلك في إطار حملاتها المكثفة لتحسين المشهد الحضري ومنع مظاهر التلوث البصري بمدينة الرياض، وقد شملت الحملة نطاق جميع البلديات الفرعية الـ15، وعبر الفرق الميدانيّة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وبدأت الأمانة وبمشاركة مرور الرياض في إزالة السيارات المهملة من شارع التحلية العصب التجاري بالعليا؛ منعاً لمظاهر التلوث البصري بالمدينة، وحفاظاً على سلامة وراحة السكان، مشيرةً إلى أن حملاتها متواصلة إلى حين إزالة جميع السيارات المهملة من طرق وشوارع المدينة، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية وفرض العقوبة على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والعقوبات.

وأطلقت الأمانة في هذا الإطار عدداً من الحملات التوعويّة للسكّان، وحذرت من خطورة إهمال المركبات؛ لما لها من أثر سلبي على جمالية المدينة، ولما تمثله من تهديد لسلامة السكان وراحتهم، مؤكدة أن تركها يعد سلوكاً غير حضاري، وأنها لن تتهاون في تعقّب المخالفين.

وثمّنت الأمانة تعاون السكّان في منع مظاهر التلوث البصري بالمدينة، مبينة أنها تستقبل بلاغاتهم عبر هاتف الطوارئ 940، وتحيلها فوراً إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات.

وأكدت الأمانة أن سكان مدينة الرياض شركاء أساسيون في نجاح حملاتها المستمرة؛ حفاظاً على جمال المدينة.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:00 PM

منعاً للتلوث البصري.. إزالة 1500 مركبة تالفة من شوارع العاصمة

خلال حملة نفدتها أمانة المنطقة وشملت نطاق جميع البلديات الفرعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,597

أزالت أمانة منطقة الرياض خلال الثلاثين يوماً الماضية، أكثر من 1500 مركبة مهملة في شوارع وطرقات المدينة، وذلك في إطار حملاتها المكثفة لتحسين المشهد الحضري ومنع مظاهر التلوث البصري بمدينة الرياض، وقد شملت الحملة نطاق جميع البلديات الفرعية الـ15، وعبر الفرق الميدانيّة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وبدأت الأمانة وبمشاركة مرور الرياض في إزالة السيارات المهملة من شارع التحلية العصب التجاري بالعليا؛ منعاً لمظاهر التلوث البصري بالمدينة، وحفاظاً على سلامة وراحة السكان، مشيرةً إلى أن حملاتها متواصلة إلى حين إزالة جميع السيارات المهملة من طرق وشوارع المدينة، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية وفرض العقوبة على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والعقوبات.

وأطلقت الأمانة في هذا الإطار عدداً من الحملات التوعويّة للسكّان، وحذرت من خطورة إهمال المركبات؛ لما لها من أثر سلبي على جمالية المدينة، ولما تمثله من تهديد لسلامة السكان وراحتهم، مؤكدة أن تركها يعد سلوكاً غير حضاري، وأنها لن تتهاون في تعقّب المخالفين.

وثمّنت الأمانة تعاون السكّان في منع مظاهر التلوث البصري بالمدينة، مبينة أنها تستقبل بلاغاتهم عبر هاتف الطوارئ 940، وتحيلها فوراً إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات.

وأكدت الأمانة أن سكان مدينة الرياض شركاء أساسيون في نجاح حملاتها المستمرة؛ حفاظاً على جمال المدينة.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,124
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,326
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,925
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,370

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة